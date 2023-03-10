'Kızılay Menzil tarikatından yardım kolisi satın aldı' iddiası

Maraş depremlerinin ardından deposunda beklettiği çadırları yardım derneği Ahbap ile bölgede ücretsiz ilaç dağıtmak isteyen Türk Eczacıları Birliği’ne sattığı ortaya çıkan Kızılay hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Kızılay, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden sonra Menzil tarikatına bağlı Nakış Gıda isimli şirketten gıda malzemesi ve yardım kolisi satın aldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, depremzedeler için yapılan bu alımın ihalesiz olarak gerçekleştirildiği öne sürüldü. Ayrıca Menzil tarikatına mensup olduğu bilinen Kızılay Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz’ın bu alıma aracılık ettiği, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın ise bilgisi olduğu belirtildi.

'Ortalık yangın yeriyken ne ihalesi?'

Habere göre Menzil tarikatına bağlı Nakış Gıda’nın yöneticisi Kenan Kasap açıklama yapmadığını söyledi. Kasap, “Alımı ihalesiz mi yaptınız?” sorusuna “Ortalık yangın yeriyken ne ihalesi?” diye karşılık verdi. Öte yandan Menzil’den gıda alımına aracılık ettiği iddia edilen Kızılay Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz ile Kızılay Basın Müşavirliği ise soruları yanıtsız bıraktı.

Nakış Gıda firmasının ofisinin de Menzil tarikatına İstanbul’daki merkezi olan Tuzla’daki Semerkant Kültür Merkezi’nin içerisinde yer aldığı öğrenildi.

Kızılay Menzil tarikatına mensup olan Ferhat Danışman’ın Techno Health isimli şirketine de 2019 yılında ihale vermişti.