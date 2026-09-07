Melih Gökçek'e bir darbe de partideki düşmanı Bülent Arınç'tan: 'Çağırırlarsa şahitliğimi söylerim'

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin Almanya’daki yatırımlarına ilişkin gündeme gelen iddiaların ardından 29 Ağustos’ta resen soruşturma başlatılmıştı.

Gökçek'in şüpheli sıfatıyla ifade vermesinin ardından Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de ifadeye çağrılmıştı.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

Sözcü TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu “Günaydın Türkiyem” isimli programa konuk olan gazeteci İsmail Saymaz, Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek’e, “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiasının sorulduğunu açıkladı.

Öte yandan savcılığın Gökçek ailesinin Almanya’da satın aldığı 3,8 milyon euro değerindeki gayrimenkulle ilgili iddiaları da gündeme getirdiğini belirtti.

Gökçek ailesiyle ilgili soruşturmanın çok daha önceden hazırlandığını öne süren Saymaz, soruşturmanın başlatılmasından önce yurt dışından bir belgenin gelmesinin aylar sürdüğüne dikkat çekti.

Ayrıca Saymaz, savcıların hazırladığı dosyanın oldukça kapsamlı ve detaylı olduğunu belirtti. Saymaz “Soruşturmayı yürüten savcılık makamı çok titiz ve ciddi. Bu dosya daha da büyüyebilir" dedi.

Saymaz, Melih Gökçek hakkındaki iddiaları ve soruşturma sürecini eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’a da sordu. Arınç, “2015 ve öncesine ilişkin tahkikat genişletilirse, beni de çağırırlarsa giderim, şahitliğimi söylerim” ifadelerini kullandı.

Arınç-Gökçek gerilimi ve 'parsel parsel satılan Ankara' iddiası

Bülent Arınç’ın Gökçek hakkındaki soruşturma için "şahitlik yaparım" diyerek 2015 ve öncesini işaret etmesi, akıllara ikili arasındaki kavgayı getirdi.

Eski Başbakan Yardımcısı Arınç, 2015 yılında Melih Gökçek'i hedef alarak "Ankara'yı parsel parsel sattı" ifadelerini kullanmış, Gökçek ise o dönem bu suçlamayı "paralel yapı" iddialarına bağlayarak savuşturmaya çalışmıştı. Arınç fırsatını bulduğunda Gökçek'e bu konu üzerinden her seferinde yüklense de bugüne kadar suç duyurusunda bulunmadı, suçu işaret ederek incelenmesi için ifade vermedi. Tam tersine bu durumu kendini ayrı bir düzlemde tutmak için başvurduğu bir yönteme çevirdi.

"Parsel parsel" açıklamasını yaptığı tarihte Arınç hakkında "suçu gizleme" ve "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlatılmış ancak Arınç sessizliğe gömülünce hem Arınç hem de Gökçek hakkındaki soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Gökçek'in istifaya zorlanarak görevden ayrılmasının ardından göreve gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da geçmiş döneme ait dosyaları açıklarken "Bülent Arınç haklıymış" diyerek söz konusu iddialara dikkat çekmişti.

Aradan geçen yıllara rağmen Gökçek hakkındaki tutumunu değiştirmeyen Arınç, son olarak 2026 yılının Ocak ayında verdiği bir mülakatta kendisine geçmiş iddiaları hatırlatıldığında, "Melih Gökçek'in adını anmak istemiyorum. Açıklanacak bir şey kalmadı. Her şey ortada" ifadelerini kullanmıştı.

Arınç'ın son soruşturma dalgasında açıkça şahitlik yapabileceğini duyurması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tahkikatın Gökçek'in geçmiş dönemlerini de kapsayacak şekilde genişleyip genişlemeyeceği sorusunu gündeme getirdi.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.