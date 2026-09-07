'Osman Gökçek AKP'li vekili CHP'li sanıp yumrukladı, Erdoğan çok kızdı'

Son günlerde Melih Gökçek ve ailesine dair gündeme gelen iddiaların ardından bu kez de AKP'li vekil oğlu Osman Gökçek'e dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Odatv'den Hürrem Elmasçı'nın haberine göre, Osman Gökçek Meclis'te önce CHP'li bir vekille tartışıyor.

Bu tartışma sırasında AKP Konya Milletvekili Abdullah Ağralı araya girip CHP'li vekili AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın odasına götürüyor.

Habere göre, Ağralı'yı tanımayıp CHP'li sanan Gökçek, Usta'nın odasına girip Ağralı ile yumruklaşıyor.

Konunun Erdoğan'a kadar gittiği ifade edilirken,Gökçek'in AKP'li vekili tanımamasına çok öfkelendiği ifade ediliyor.

İktidarın sansür kararı sonrası açtığımız yeni X hesabımızı https://x.com/soLHaber2026 adresinden takip edebilirsiniz. Bu saldırılara boyun eğmeyeceğiz. Yanımızda olmak, desteğinizi sunmak için soL'a abone olun.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.