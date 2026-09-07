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'Osman Gökçek AKP'li vekili CHP'li sanıp yumrukladı, Erdoğan çok kızdı'

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in AKP'li vekil Ağralı ile yumruklaştığı, Gökçek'in Ağralı'yı CHP'li sandığı, Erdoğan'ın duruma çok kızdığı öğrenildi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 07.09.2026 , 08:09

Son günlerde Melih Gökçek ve ailesine dair gündeme gelen iddiaların ardından bu kez de AKP'li vekil oğlu Osman Gökçek'e dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

Odatv'den Hürrem Elmasçı'nın haberine göre, Osman Gökçek Meclis'te önce CHP'li bir vekille tartışıyor.

Bu tartışma sırasında AKP Konya Milletvekili Abdullah Ağralı araya girip CHP'li vekili AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta’nın odasına götürüyor.

Habere göre, Ağralı'yı tanımayıp CHP'li sanan Gökçek, Usta'nın odasına girip Ağralı ile yumruklaşıyor.

Konunun Erdoğan'a kadar gittiği ifade edilirken,Gökçek'in AKP'li vekili tanımamasına çok öfkelendiği ifade ediliyor.

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