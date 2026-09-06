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Gökçek için yeni kulis: İktidarın hedefinde ‘5 milyar dolar’ olduğu iddiası

Gazeteci Fatih Altaylı, Ankara kulislerinde iktidarın kendi döneminde “haksız biçimde zenginleştiği” öne sürülen isimlerden servetlerinin bir bölümünü geri almaya hazırlandığının konuşulduğunu aktardı. Altaylı, Melih Gökçek için dile getirilen rakamın ise 5 milyar dolar olduğunu belirtti ancak iddianın doğruluğunu teyit edemediğini vurguladı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 06.09.2026 , 10:31 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 , 11:01

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki soruşturmanın ardından Ankara kulislerinde Gökçek ailesine ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Fatih Altaylı, iktidarın kendi döneminde “haksız biçimde zenginleştiği” öne sürülen bazı isimlerden servetlerinin bir bölümünü geri almaya yönelik bir süreç başlatabileceğinin konuşulduğunu aktardı.

Altaylı’nın aktardığına göre bu kapsamda Melih Gökçek için Ankara’da dile getirilen rakam 5 milyar dolar.

Ancak Altaylı, söz konusu rakamın gerçekçi olup olmadığını ve iddianın doğruluğunu bilmediğini özellikle belirterek bunun bir Ankara kulisi olduğunu kaydetti.

Önce ‘Mansur Yavaş için Gökçek’e dokunacaklar’ denilmişti

Altaylı, daha önce kulislerde “Mansur Yavaş’ı içeri atmak için önce Gökçek’e dokunacaklar” iddiasının konuşulduğunu, son dönemde ise bunun yerini Gökçek ve benzeri isimlerin servetlerine yönelik bir sürecin başlayacağı iddiasına bıraktığını yazdı.

Gazeteci Timur Soykan’ın Gökçek’in “çok şey bildiği için kendisine dokunulamayacağı” değerlendirmesine de değinen Altaylı, olası bir operasyon halinde Gökçek’i savunacak isim kalmayacağını ileri sürdü.

 

Gökçek’in ipi çekildi

Gökçek ailesinin servetine ilişkin son dönemde ortaya çıkan dosyalar, AKP içinde Gökçek’e yönelik bir “ip çekme” operasyonunun işareti olabilir.

1 Eylül tarihli haberimizde, olası bir soruşturmanın yalnızca son dönemde gündeme gelen servet iddialarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtmiş; Gökçek dönemindeki kent suçları, şaibeli ihaleler, Atatürk Orman Çiftliği ve ODTÜ Ormanı’na yönelik müdahaleler ile Ankara’daki tarikat ve patronlara yönelik imar uygulamaları da hatırlatmıştık.

Gökçek, 4 Eylül’de, ailesinin Almanya ve Lüksemburg’a uzanan gayrimenkul yatırımları ve para transferlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında “şüpheli” sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

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