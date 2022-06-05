Melek Mosso: İstemeyenlere inat, aydınlık için şarkı söylemeye devam

Isparta Uluslararası Gül Festivali kapsamındaki konseri, gericilerin hedef göstermesinin ardından “halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmadığı” ve “ahlaksızlığa özendirdiği” iddiasıyla iptal edilen Melek Mosso, 20’nci Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatrosu’nda sahneye çıktı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı’nın da katıldığı konsere yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

'İlerleyen günlerde daha da çoğalacağız'

Konserde, yasaklara ilişkin konuşan Mosso, “İlerleyen günlerde daha da çoğalacağız. Niye tabii ki, çünkü müziği susturamadıkları için çoğalacağız. Melek Mosso’yu susturamadıkları için çoğalacağız. İstemeyenlere inat, karanlığa inat, aydınlık için şarkı söylemeye devam. Beni asla susturamazlar. Çünkü korkusuz, özgür kadınlar görmeyi istiyorum bu ülkede. Sadece ben değil, bütün çocuklarımız, kız çocuklarımızı, gençlerimizi, özgürce dans eden, şarkı söyleyen, giyinen, konuşan kadınlar görmek istiyorum bu ülkede” diye konuştu.