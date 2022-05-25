Önce çağırıp sonra iptal ediyorlar: Melek Mosso konseri de iptal edildi

Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sanatçı Melek Mosso 3 Haziran da kentte bir konser verecekti.

Daha önceden Isparta Belediyesi tarafından duyuruları yapılan konserle ilgili de kamuoyunda bazı dinci siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tarafından tepkiler dile getirildi.

Mosso'ya hakaret

Gerçek Gündem'den Bora Tüfekli'nin haberine göre Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Mehmet Kaya, Melek Mosso'ya hakaret ederek "Milletin parasının bu tür müptezellere harcanması da ayrı bir üzüntü kaynağı olmaktadır." dedi.

Kaya açıklamasında şunları söyledi:

“Ülkemizde İslâmi hassasiyeti yüksek olarak bilinen ilimizde AKP belediyesince Gül Festivali namı ile düzenlenecek olan etkinliğe kültürümüze, inancımıza, ahlakımıza ve topyekun mukaddesatımıza saldırması ile bilinen Melek MOSSO’nun sanatçı adı altında davet edilmiş olması, evliya yatağı olan ilimiz halkı tarafından şaşkınlıkla ve üzüntü ile karşılanmıştır.

Daha evvel de birilerinin “Gül güzeli” namı ile kızlarımızı iffetlerinden soyma gayretine yardımcı olacak bu tür faaliyetlerin, son kuruşuna kadar halkımızın hizmetine harcanması icap eden milletin parasının bu tür müptezellere harcanması da ayrı bir üzüntü kaynağı olmaktadır.

Müslüman Türk kadınının başörtüsüne uzanan namahrem eli için Milli Mücadele başlatan bir milletin evlatlarına, soyunun soyuna bildiğiniz kadar diyecek kadar zelil birinin sanatçı adı altında halkımıza seyrettirilerek, milletin parasının bunlara aktarılması halkımızı derinden yaralamaktadır.

Yeniden Refah Partisi olarak bu yanlış ve yaralayıcı karardan bir an evvel vazgeçilerek düzeltilmesini ümit ediyoruz”

Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı

Öte yandan İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı da ortak açıklamayla konsere tepki gösterdi. Açıklamada; “Son zamanlarda Isparta Belediyesi halkımızın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan konserler düzenlemektedir. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu zamanlarda halkımızın vergileriyle düzenlenen gençlerimizin ahlaki erozyona sebep olan bu tür etkinlikler halkımız nezdinde kabul görmemekte ve rahatsızlık oluşturmaktadır. İlerleyen günlerde düzenlenecek Gül Festivali'nde yer verilecek olan Melek Mosso isimli şarkıcının konseri bu rahatsızlığı ayyuka çıkarmıştır. Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur. Milli ve manevi değerlerimize zarar veren, geleceğimiz olan gençlerimize kötü örnek olan bu konserlerin derhal iptal edilmesini Isparta Halkı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi olarak Isparta Belediyemizden ve Isparta Valiliğimizden talep etmekteyiz” denildi.

Sosyal medya da kısa süre içerisinde gündem olan konserin iptal edildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Sanatçı Melek Mosso, daha önce verdiği bir konserinde “Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun” ifadeleri kullandığı için hedef gösterilmişti.