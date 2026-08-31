‘Mekke İttifakı kime karşı?’ tartışmasını Fidan kapattı: NATO’nun tamamlayıcısıysa kime karşı olabilir?

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından oluşturulan Mekke Savunma İttifakı adı verilen paktın ilk toplantısı bugün İstanbul’da yapıldı.

Beşiktaş’taki Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıya üç ülkenin dışişleri, savunma ve genelkurmay başkanları katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada ittifakın NATO’nun “tamamlayıcısı” olacağını ilan etti.

7 Ağustos’ta Mekke’de imzalanan anlaşmayı “bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünü” diye niteleyen Fidan, ittifakın “herhangi bir devlete karşı olmadığını”, aksine “temel ilkelere riayet eden” bölgedeki tüm devletlere açık olduğunu savundu.

Rusya ve İran hedefte

Fidan “Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim” dedi ve “Bunların tamamlayıcısıdır” diye ekledi.

Böylece bölge ülkelerinden “temel ilkelere riayet edenler”e genişlemesi öngörülen bu ittifakın kime karşı olduğu tartışması kapanmış oldu.

Birinci ağızdan NATO’nun tamamlayıcısı olacağı açıkça ifade edilen Mekke İttifakı’nın hedefinde NATO’nun hedefinde kim varsa onlar olacak.

Yani Rusya ve İran.

İsrail'e karşı olduğu iddiası da birinci ağızdan yalanlanmış oldu

Mekke Savunma İttifakı’nın NATO’nun en yakın müttefiklerinden İsrail’e karşı oluşturulduğu iddiası da yine ilk ağızdan yapılan açıklamayla çökmüş oldu.

soL’un Ekim ayında gündeme getirdiği CHP milletvekili Utku Çakırözer’in NATO Parlamenterler Asamblesi’ne sunduğu “İran tehdidi” konulu raporda da tam tamına benzer bir senaryo dile getirilmiş, NATO’nun Körfez ülkelerini kapsayacak şekilde genişlemesi tavsiye edilmişti.

'Daha fazla yatırım yapabileceksiniz'

Mekke ittifakıyla birlikte bölgede “belirsizliğin azalacağı”nı ileri süren Fidan “Aktörlerin tavırları daha belirgin hale gelecek. Belirsizlik azalınca bu istikrar ortamı üzerine daha fazla yatırım yapabileceksiniz, daha fazla kalkınma yapabileceksiniz” diye konuştu.

Netanyahu İsrail'e zarar veriyormuş

Hakan Fidan’ın konuşmasında İsrail devletini on yıllardır işlediği soykırım ve işgal suçlarından sorumlu tutmaktan kaçınması ve doğrudan Başbakan Binyamin Netanyahu’yu hedef alması da ittifakın İsrail’in bölge politikalarına karşı kurulmadığının teyidi niteliğindeydi.

Uluslararası toplumun Netanyahu’yu durdurması gerektiğini savunan Fidan, “Bu soykırımcının bölgeye, İsrail'e, Yahudi halkına ve bütün dünyaya zarar vermesinin artık önüne geçmek gerekiyor” ifadesini kullandı.

Netanyahu’nun “İsrail’e büyük zarar verdiğini” dile getirdiği konuşmasında Fidan şunları kaydetti: