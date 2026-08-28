Mekke İttifakı'nda genişleme sinyali: Bangladeş'ten 'olumlu bakıyoruz' açıklaması

AKP iktidarı, "bölgesel barış ve istikrar" kılıfı altında Ortadoğu'nun "güvenlik mimarisini" ABD ve İsrail'in planları ekseninde yeniden dizayn eden "Mekke Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmış ve Türkiye'yi son derece tehlikeli bir askeri maceranın içine sokmuştu.

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan ve birine yapılan saldırının tümüne yapılmış sayılacağı bu üçlü paktın genişleyebileceğine dair çeşitli sinyaller verilmişti.

"Mekke İttifakı" olarak adlandırılan bu pakta dahil olması beklenen Mısır'ın koltuğu boş kalırken, yeni müttefikler için faaliyetlere devam ediliyor. İttifaka katılması için Bangladeş'le mesai yürütüldüğü öğrenildi.

'Olumlu bir karşılık vermeyi umuyoruz'

Geçen hafta Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirilen Humayun Kabir, başkent Dakka'da çeşitli açıklamalarda bulundu. Kabir yaptığı açıklamada, Başbakan Tarık Rahman liderliğinde kurulan yeni hükümetin uluslararası anlaşmaları değerlendirdiğini belirtti.

Kabir, ülkesinin Mekke İttifakı'na olumlu baktığına işaret ederek "Başbakan Rahman liderliğinde hükümet kurulduktan sonra farklı alanlardaki anlaşmalara katılım konusunda bilgilendirildik ve bu doğrultuda ilerliyoruz. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na olumlu bir karşılık vermeyi umuyoruz" dedi.

"İslam ülkeleri" arasındaki güvenlik işbirliklerinin önemli olduğunu savunan Kabir, "Batı Asya'da İslam ülkeleri arasında bir güvenlik anlaşması varsa, orada yer almamız sıra dışı bir durum değil. Görelim bakalım, konu olumlu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

Gerçekten 'tarafsız bir ittifak' mı?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.

Bu üçlü pakt, resmi makamlarca "herhangi bir ülkeyi hedef almayan, bağımsız ve savunma odaklı bir hamle" olarak pazarlanıyor. Ancak bölgedeki son saflaşmalar, atılan imzaların "tarafsız" bir ittifaktan ziyade, İran'ın sistematik olarak dışlandığı ve Ankara'nın dolaylı olarak taraf olduğu savaş cephelerini genişlettiği yeni bir bloğa işaret ediyor.

Öte yandan İran ile Türkiye savunma bakanlıkları arasında yapılan görüşmelerde Tahran'ın İsrail'e karşı Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır’ın da katılımıyla bölgesel bir güvenlik ittifakı kurulmasını önerdiği, Ankara'nınsa bu öneriye sessiz kaldığı ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Yemen’de Ensarullah hareketinin saldırılarıyla ağır darbe alan Suudi Arabistan liderliğinde Kızıldeniz'de planlanan yeni deniz gücüne de Ankara hükümeti destek açıklamıştı. Böylece AKP hükümeti Karadeniz'de girdiği taraflaşmanın ardından Kızıldeniz'de İran ve Yemen karşıtı ittifaka destek vererek dolaylı olarak tarafı olduğu savaş cephelerini genişletmişti.

Mekke İttifakı için atılan imzalar ABD ve dolayısıyla İsrail'in bölge planları doğrultusunda, İran’ın dışlandığı bir “bölgesel ittifak”ı güçlendirecek.

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