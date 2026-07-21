Meclis'te çerçeve yasa turu: Kurtulmuş'tan MHP, DEM Parti, Yeni Yol ve Kılıçdaroğlu'na ziyaret

İktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı süreç kapsamındaki çerçeve yasa hazırlıkları için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti liderleriyle bir araya geldi. MHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler gerçekleştirilirken, DEM Parti'den "Öcalan'ın statüsü hayati önemde" açıklaması geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "çözüm" süreci kapsamında yürütülen çerçeve yasa hazırlıklarını görüşmek üzere Meclis'teki siyasi parti liderleriyle temaslarda bulundu.

Günün ilk görüşmesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlarken, program kapsamında DEM Parti, Yeni Yol Grubu ve CHP'nin başına mutlak butlan kararıyla gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirildi.

İlk görüşme Bahçeli'yle

Kurtulmuş'un temasları çerçevesindeki ilk görüşmesi saat 12.30'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başladı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme saat 13.15 civarında sona erdi. Görüşmenin ardından Bahçeli, Kurtulmuş'u uğurlarken, toplantıya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

İkinci durak DEM Parti: 'Öcalan'ın statüsü ve iletişim koşulları hayati önemde'

Bahçeli'yle görüşmesinin ardından Kurtulmuş saat 14.00'te DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı Meclis'teki makamlarında ziyaret etti. Kurtulmuş'u koridorda DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli karşılarken, Hatimoğulları ve Bakırhan kapıda eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan yazılı bir açıklama yayımladı. "Çerçeve yasanın kapsayıcı olması ve bu süreçte kurulacak mekanizmalar, barışın toplumsallaşmasına katkı sunacaktır" başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Numan Kurtulmuş’la yaptığımız görüşmede, yasanın bir kök yasa niteliğine sahip olması ve Kürt meselesinin demokratik çözümü ile Türkiye’nin demokratikleşmesine zemin hazırlayacak nitelikte olması gerektiğini dile getirdik. Çerçeve yasada Sayın Abdullah Öcalan’ın statüsü ile özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanmasının hayati önemini bir kez daha belirttik."

Kurtulmuş, programına saat 15.00'te Yeni Yol Partisi ile devam etti. Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ ile TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi Mustafa Bilici ile bir araya gelen Kurtulmuş'un bu görüşmesi yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Günün son ziyareti Kılıçdaroğlu'na

Günün son ziyareti ise saat 16.00'da CHP'nin başına mutlak butlan kararıyla gelen Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı ve Meclis'te makam odası bulunmadığı için görüşme TBMM Mermerli Salon'da yapıldı. Görüşmeden sonra Meclis'ten ayrılan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

ANKA'nın haberine göre Kurtulmuş siyasi parti turları kapsamında yarın da AKP Grubu'nu ziyaret edecek.

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