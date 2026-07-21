Öcalan’dan ‘yasal düzenleme’ çağrısı: ‘Vakti geldi’

DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan’la uzun bir aranın ardından kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Heyetin açıklamasına göre görüşmede bölgedeki siyasi gelişmeler, “demokratik toplum inşası”, süreçte gelinen aşama ve yasal çerçevenin nasıl oluşturulacağı ele alındı.

Öcalan, kamuoyuna iletilmek üzere yaptığı değerlendirmede 27 Şubat’taki çağrısına bağlı olduklarını belirterek, “Sorunu kardeşlik hukuku içinde çözmeye dönük kararlılığımız sürüyor” dedi.

Türklerle Kürtler arasındaki tarihsel birlikteliğin hukuki zemine kavuşturulması gerektiğini savunan Öcalan, şu ifadeleri kullandı:

Karşılıklı hassasiyetlerin gözetildiği yasal bir zeminin oluşturulmasının vakti gelmiştir. Sabırla bu yolu açmanın tarihi bir fırsat olduğunun bilincinde olarak, basit, dar ve geleceğe hizmet etmeyen yaklaşımları terk ederek hep birlikte ortak yaşamı örelim.

Meclis komisyonunun raporunu işaret etti

Öcalan açıklamasında, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapora da atıfta bulundu.

“Hukuki ve yasal sürecin başlaması” çağrısı yapan Öcalan, “Çatışma ve silahların tamamen devreden çıkarılması, yepyeni bir sayfanın açılması için herkes elinden geleni yapmalıdır” dedi.

Öcalan, yapılacak yasal düzenlemelerle Türklerle Kürtler arasındaki birlikteliğin “kalıcı hukuki güvenceye” kavuşturulabileceğini öne sürerek, “Negatif hukukun pozitif hukuka dönüşmesi gereklidir” ifadelerini kullandı.

DEM Parti heyeti de Öcalan’ın çağrısını “tarihi” olarak nitelendirdi. Heyet, başta TBMM olmak üzere ilgili kurumlarla diyaloğun sürdürüleceğini ve sürecin “sonuç odaklı” ilerletilmesi için çalışılacağını bildirdi.

Komisyon raporu şubatta kabul edilmişti

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı rapor, 18 Şubat 2026’daki toplantıda 47 kabul, iki ret ve bir çekimser oyla kabul edilmişti.

Yedi bölümden oluşan raporda “PKK’nin feshi ve silah bırakma süreci”, “sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri” ve “demokratikleşmeyle ilgili öneriler” başlıkları yer almıştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da raporun kabul edilmesinin ardından, önerilen düzenlemelerin “gecikmeksizin yasama gündemine taşınması” gerektiğini açıklamıştı.

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