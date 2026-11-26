Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığı'nın raporuna göre ülkedeki eğitim kurumlarında bulunan 3 bini aşkın asansörün tehlikeli olduğu saptandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre MEB'in raporunda, eğitim kurumlarında bulunan toplam 7 bin 138 asansörün mavi etiketle "hafif riskli" kategorisinde yer aldığı, yalnızca 3 bin 968 asansörün "güvenli" olduğu belirtildi. Kırmızı etiketli asansör sayısı 2023’te 3 bin 100 iken 2024’te 3 bin 188’e, 2025’te ise 3 bin 626’ya yükseldi.

Raporda, pansiyonlu okullardaki güvenlik eksiklikleri de dikkat çekti. Denetimlerde toplam 44 bin 260 uygunsuzluk tespit edilirken bunların 9 bin 11’inin yangın güvenliği, 3 bin 636’sının ise acil durumlarla ilgili olduğu kaydedildi.

Aydın'da 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş, 25 Ekim 2023'te Efeler ilçesindeki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda yaşanan asansör kazasında hayatını kaybetmişti.

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