Maraş okul saldırısı davasında tutuklu polisten pişkin savunma: 'Oğlum silahlarımı çaldı, şikayetçiyim!'

15 Nisan'da Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu öğrencisi İsa Aras Mersinli, polis babasının evden aldığı silahlarını okula götürerek saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci hayatını kaybetti.

Davaya ilişkin ilk duruşma Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlandı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmaya yaşamını yitirenlerin yakınları, yaralananlar ve aileleri ile avukatları hazır bulunurken, soruşturma sonunda hazırlanan iddianame ile "olası kastla öldürme" suçundan 10 kez müebbet, "olası kastla yaralama" suçundan 30 yıla kadar hapsi istenen İsa Aras’ın babası 1. sınıf emniyet müdürü ve polis başmüfettişi Uğur Mersinli ile "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen anne Peyman Pınar Mersinli duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle bağlandı.

Babası böyle ifade verdi: 'Fail İsa Aras Mersinli için dava açılmalıdır'

ANKA Haber Ajansı'nın yaşamını yitiren öğretmen Ayla Kara'nın avukatı Özcan Kara’dan edinilen bilgiye göre, duruşma salonunda Uğur Mersinli, üzerine atılı tüm suçlamaları reddetti. Savcılık iddianamesinde olayın faili olarak oğlunun gösterildiğini anlatan Mersinli, şunları söyledi:

Fail İsa Aras Mersinli için dava açılmalıdır. Fail İsa Aras Mersinli olduğuna göre azmettirme yok. Anne ve babalar cezalandırılsın, örnek olsun yaklaşımı son derece yanlıştır. TCK'daki kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının faili İsa Aras Mersinli'dir. İddianamede en az 90 defa failin İsa Aras Mersinli olduğu belirtilmiştir ve İsa Aras Mersinli'ye dava açılmamıştır. İsa Aras Mersinli hakkında kasten öldürme, kasten yaralama ve hırsızlık suçundan kamu davası açılmalıdır. Silahlarımı çaldığı için ben İsa Aras Mersinli'den şikayetçiyim. Oğlum silahları benden izinsiz ve rızam dışında almıştır. Kolluk kuvveti olmam ve silah taşıdığım için sorumlu tutuluyorum.

Saldırıda Ayla Kara (56), öğrenciler Adnan Göktürk Yeşil (11), Almina Ağaoğlu (11), Bayram Nabi Şişik (11), Furkan Sancak Balal (11), Kerem Erdem Güngör (11), Yusuf Tarık Gül (12), Şuranur Sevgi Kazancı (12) ile Zeynep kılıç (11) hayatını kaybetti, 15 öğrenci de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin ölümü ise tartışma konusu olmuş, silah seslerini duyup okula giren Necmettin Bekçi tarafından bıçakla "etkisiz hale getirildiği" öne sürülmüştü. Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Anne Mersinli: Herhangi bir suçum yok

SEGBİS ile savunma yapan anne Peyman Pınar Mersinli, olaydan çok üzüntü duyduğunu ve üzerine atılan tüm suçlamaları reddettiğini dile getirdi.

Anne Mersinli, "Böyle bir üzücü olayın gerçekleşmesini asla istemezdim. Ben de bir eğitimciyim, asla böyle bir şey istemezdim. Olayın şoku içerisindeyim. Benim herhangi bir suçum yok. Benim çocuğum maalesef böyle bir suç işledi. Ben böyle bir suç işlemesini istemezdim. Böyle bir suça karıştığı için ve arkadaşlarını öldürdüğü için onları yaraladığı için çok üzgünüm. Çocuğumu savunamam asla. Böyle bir suç savunulamaz. Bu nedenle ona diyecek bir şeyim yok" dedi.

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'Hevesinin geçmesi için poligona götürüp atış yaptırırdı'

Oğlu İsa’nın babası Uğur Mersinli tarafından hevesinin geçmesi için atış yapmak için poligona götürdüğünü ifade eden anne Mersinli, "Silahların nerede olduğunu biliyorum ama kaç tane var onunla ilgili bir şey bilmiyorum. Silahların tehlikeli olduğunu hep söylerdim. Ben haftanın üç günü okula giderim. Pazartesi, salı, perşembe günleri okula giderim. O süre zarfı içerisinde eğer biz okuldayken o almışsa eğer o silahlarla oynamışsa bilmiyorum. Fakat ben oradayken hiç şahit olmadım. Hiçbir zaman silahlarla oynamadı. Babası İsa'yı silah poligona götürdü. Orada atışı eğitimi verdi. Hevesinin geçmesi için atış yaptırırdı. Kendisine veya başkasına, çocuklara, arkadaşlarına zarar vermesin diye. Çok acı çekiyorum. Bu üzüntümün hiç tarifi yok. İki kızım tek başına kaldı. Psikiyatrik tedavi görmesi gerektiğini söylediler, acil bir durum yoktu ama uzmanlara güvendik. Psikiyatri bulamayınca Kahramanmaraş'a götürmeye karar verdik. Herkes adına çok üzgünüm" diye konuştu.

Fotoğraf: ANKA Haber Ajansı

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