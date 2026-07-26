Mamdani ‘tutuklama yetkimiz yokmuş’ demişti: Netanyahu New York’a gideceğini duyurdu

ABD'de New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu tutuklama yetkisinin olmadığını açıklamasının ardından Netanyahu Eylül’de New York’a gitmeyi planladığını duyurdu.

Daha önce Netanyahu’nun New York’a gelmesi halinde Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama kararını uygulayacakları sözü veren Mamdani, 22 Temmuz’da paylaştığı bir video mesajda, ekibinin yasa kapsamında "mevcut her yolu" incelediğini ve "bunu uygulamak için bağımsız yasal yetkiye sahip olmadıkları" sonucuna varıldığını söylemişti.

"Ancak federal hükümetin gücü var" diyen Mamdani "Ve onları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne katılmaya ve bu emri yerine getirmeye çağırıyorum” ifadesini kullanmıştı.

Bu açıklamadan günler sonra ABD'de yayın yapan Fox News'a konuşan Netanyahu, UCM'nin tutuklama emrine rağmen Eylül ayında New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'na katılmayı planladığını duyurdu.

Netanyahu "Hayır, hiçbir şeyden endişe duymuyorum. Bunu kesinlikle yapmayı planlıyorum. Başbakanlığım boyunca neredeyse her yıl toplantılara katıldım” dedi.

UCM, 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

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