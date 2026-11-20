Malezya, bugün yaptığı açıklamada bir mesleki beceri eğitimi programı aracılığıyla 10 bin Rohingyalı (Arakanlı) mülteciyi Türkiye'ye yerleştireceğini duyurdu. Ancak söz konusu duyuru daha sonra Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmad Zahid Hamidi'nin Facebook sayfasından herhangi bir açıklama yapılmaksızın kaldırıldı.

Reuters’ın haberine göre açıklamanın neden kaldırıldığı ilk etapta netlik kazanmadı. Malezya'da mesai saatleri dışında olması nedeniyle Ahmad Zahid'in ofisine yorum almak için ulaşılamadı.

Uluslararası Adalet Divanı, dün Myanmar güvenlik güçlerinin 2017 yılında Rohingya halkına yönelik gerçekleştirdiği katliamların ve yaygın cinsel şiddetin devlet destekli soykırım niteliği taşıdığına hükmetmişti.

Ahmad Zahid ilk açıklamasında, bu önerinin hükümetin Malezya'daki Rohingyalı mülteci meselesini daha “koordineli, etkili ve insani bir şekilde" ele alma çabalarının bir parçası olduğunu ifade etmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Myanmarlı mültecilerin varlığından giderek daha fazla rahatsızlık duyan Malezya, bu kişilere ev sahipliği yapmanın mali bir yük ve güvenlik riski haline geldiğini savunuyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, Şubat ayı sonu itibarıyla Malezya'da Myanmar'dan gelen yaklaşık 193 bin kayıtlı mülteci bulunuyor ve bunların yaklaşık üçte ikisini Rohingyalılar oluşturuyor.

Malezya, Ocak ayından bu yana yaklaşık 10 bin Myanmar vatandaşını ülkelerine geri gönderdi.

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