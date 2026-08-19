Rusya’nın Myanmar hamlesi: Petrol rafinerisi, LNG ve nükleer santral

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Myanmar'daki askeri yönetimin lideri ve ülkenin devlet başkanı Min Aung Hlaing, salı günü Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin özellikle enerji alanında genişletilmesi öne çıktı. Putin, Rus şirketlerinin Myanmar'da petrol ve doğalgaz arama ve üretim çalışmalarına katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya'nın Myanmar'ın kıta sahanlığındaki hidrokarbon arama projeleriyle ilgilendiğini belirten Putin, ülkeye sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikinin de değerlendirildiğini açıkladı.

İki ülke ayrıca Myanmar'ın güneyinde ortak bir petrol rafinerisi ve enerji tesislerinin kurulması üzerinde çalışıyor.

Rafineri, LNG, savunma ve uzay

Putin ile Min Aung Hlaing arasındaki görüşmeler yalnızca enerji projeleriyle sınırlı kalmadı.

Taraflar savunma ve askeri-teknik işbirliğinin yanı sıra uzay alanındaki ortak çalışmaları da ele aldı. Rusya ile Myanmar son yıllarda ortak askeri tatbikatlar düzenlerken Moskova, Myanmar ordusunun başlıca silah tedarikçilerinden biri haline geldi.

İki ülke uzay alanında da işbirliğini geliştirmeye çalışıyor. Myanmarlı personelin Rusya'da eğitilmesi ve ülkenin ilk kozmonotunun hazırlanması bu başlıklardan biri.

Putin görüşme sırasında Min Aung Hlaing'i “Rusya'nın dostu” olarak nitelendirdi.

Nükleer santral anlaşması daha önce imzalanmıştı

Moskova ile Naypyidaw arasındaki enerji işbirliğinin en dikkat çekici başlıklarından birini ise nükleer enerji oluşturuyor.

Rusya ile Myanmar Mart 2025'te, Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom'un ülkede küçük modüler reaktöre dayalı bir nükleer santral inşa etmesine ilişkin hükümetler arası anlaşma imzaladı.

Projeye göre santralin ilk aşamadaki toplam kurulu gücünün 110 megavat olması planlanıyor. Bunun iki adet 55 megavatlık reaktörle sağlanması, ilerleyen dönemde kapasitenin 330 megavata kadar çıkarılabilmesi öngörülüyor.

Rusya, Mart 2025'te Myanmar'da meydana gelen ve binlerce kişinin ölümüne yol açan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından da projeden vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.

Rosatom, santralin deprem riski dahil uluslararası güvenlik standartlarına uygun biçimde kurulacağını savunuyor. Projenin kesin yeri ve inşaat takvimi ise henüz açıklanmış değil.

Darbeden sonra Moskova Myanmar'ın önemli destekçilerinden biri oldu

Rusya ile Myanmar arasındaki yakınlaşma özellikle Şubat 2021'de ordunun Aung San Suu Kyi liderliğindeki hükümeti devirmesinin ardından hız kazandı.

Darbe sonrasında ülkede başlayan kitlesel protestoların şiddetle bastırılması ve devam eden iç savaş nedeniyle Myanmar yönetimi ABD ve Avrupa Birliği'nin kapsamlı yaptırımlarının hedefi haline geldi.

Avrupa Birliği, Nisan ayında Myanmar'a yönelik yaptırımları 30 Nisan 2027'ye kadar uzattı. Yaptırımlar askeri yönetime bağlı kişi ve kuruluşların yanı sıra silah ve askeri teçhizat alanındaki çeşitli kısıtlamaları da kapsıyor.

Rusya ise Ukrayna savaşı nedeniyle özellikle 2022'den bu yana Batı'nın geniş ekonomik ve siyasi yaptırımları altında bulunuyor. Avrupa Birliği son olarak temmuz ayında Rusya'ya karşı 21'inci yaptırım paketini kabul etti.

Batılı ülkelerle ilişkileri sınırlanan iki yönetim, bu koşullarda ekonomik ve diplomatik ilişkilerini karşılıklı olarak genişletiyor.

Moskova, Myanmar yönetimine diplomatik destek ve silah sağlarken; Myanmar da Rusya açısından Güneydoğu Asya'da enerji, altyapı ve savunma yatırımlarının genişletilebileceği ortaklardan biri haline geliyor.

Putin-Min Aung Hlaing görüşmesinde gündeme gelen rafineri, LNG, açık deniz hidrokarbon aramaları ve nükleer santral projeleri de iki ülke arasındaki ilişkinin silah ticaretinin ötesine geçerek uzun vadeli bir ekonomik ve stratejik ortaklığa dönüştürülmek istendiğine işaret ediyor.

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