Madenciler Yıldızlar SSS Holding önünde oturma eyleminde: 'Yok mu bu adama dur diyecek kimse!'

Daha önce Doruk Madencilik bünyesinde yaşanan sorunlar nedeniyle bir direniş başlatan ve Ankara'ya yürüyüş düzenleyen Türkiye Maden İşçileri Sendikası, verilen sözlerin tutulmaması üzerine bugün yeniden eyleme geçti. Sendika, yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirket için holding önünde oturma eylemi başlattı.

Oturma eylemindeki madenciler yaşadıkları mağduriyeti soL'a anlattı.

'Ne şirket ne bakanlık sözünde durmadı'

Konuya dair soL'a konuşan ve oturma eylemine katılan işçilerden Erhan Kartaltepe, ne şirket yetkililerinin ne de bakanlıkların verdikleri sözleri yerine getirdiğini ifade etti. Kartaltepe, sürecin kendilerini psikolojik olarak çok yıprattığını vurgulayarak şu sözleri dile getirdi:

"Ne emeklilik tazminatım ne de çalıştığım 5-6 aylık maaşımı yatırdılar. Hala daha maaş ödemesi yok. Çok zor bir durumdayız. Hepimizin psikoloji bozuldu, çoğu arkadaşımız artık depresyon ilaçları kullanmaya başladı. Defalarca verilen sözler gene yerine gelmedi. Gene yapmadılar, gene yatırmadılar. En son geçen ay, bu ayın 23'üne yatıracağız dediler. Enerji Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı yetkilileri 'Biz de imzaladık. Onlar yatırmazsa biz yatıracağız' dediler. Teminat mektubunu imzaladıklarını bize dile getirdiler. Ama gel bak bugün ayın kaçı? Gene bizim paramız yok. Gene bir kuruş para yatmadı. Yani bu adamın artık verdiği sözlerden bize gına geldi."

Maden İşçisi Erhan Kartaltepe

'Ev sahipleri Doruk Madencilik çalışanlarına kiralık ev vermiyor artık'

İşçiler, sadece maaşlarını alamamakla kalmıyor, aynı zamanda barınma ve temel yaşamsal faaliyetlerini sürdürme konusunda da ciddi sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Erhan Kartaltepe, maaşların sürekli ertelenmesi yüzünden çevrelerine mahcup olduklarını belirterek yaşadıkları zorlukları şu şekilde anlattı:

"Bu adamın cumaları bitmiyor. Maaşı cuma günü yatıracağım, maaşı ayın 15'inde yatıracağım demelerinden artık gına geldi. Bıktık yani. Gerçekten çok zor durumdayız. Ben Beypazarı'nda ikamet ediyorum, orada kiralayacak ev bulamıyoruz artık. Ev sahipleri bize ev vermiyor. 'Sen nerede çalışıyorsun' diyorlar, 'Doruk Madencilik' deyince, 'Aman benden uzak dur' diyorlar. Ne yapacağız biz yani, nerede kalacağız? Çadırda mı yatacağız? Esnafa karşı da yalancı çıkıyoruz. Ödemelerimizi bugün vereceğiz diyoruz yok, yarın vereceğiz diyoruz yok. Yalancı duruma düşüyoruz. Çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Buradaki insanların yüzde 80'inin hastası var, tedavi ettiremiyor. Ya biz kime güveneceğiz kardeşim? Biz kime gideceğiz, bize bir çıkış yolu gösterin?"

'Mahkeme bile söz geçiremiyor bunlara, arkalarında kim var?'

Hukuki yollara başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını ve muhatap bulamadıklarını vurgulayan Kartaltepe, bu adaletsizliğin arkasında yatan güçleri sorguladı. Kartaltepe, adaletin sağlanamadığına ve ekonomik imkansızlıklara dikkat çekerek tepkisini şu ifadelerle gösterdi:

"Mahkemeye verdik, daha mahkeme kağıdı cebimde duruyor. Karar mahkemeden çıktı ama mahkeme de bu adamlara söz geçiremiyor. Vallahi yemin ediyorum mahkeme kararı cebimde. Dava açmak için artık avukat da bulamıyoruz. 'Sen nerede çalışıyorsun' diye soruyorlar, 'Doruk Madencilik'te' diyoruz. A'man benden uzak dur, ben o adamdan para alamam' diyor avukat. Bu adam kim? Bu adam Enerji Bakanı'ndan veya Çalışma Bakanı'ndan büyük mü? Bu adamın kapısında beklemeye mecbur muyuz biz? Şu çektiğimiz rezilliğe bir bakın. Ya bu adamın arkasındaki güç kim?"

Maden İşçisi Sezer Karakaş

'Bu adama kim dur diyecek'

Oturma eylemine katılan bir diğer işçi Sezer Karakaş ise şirketin el değiştirmesinden bu yana sürekli mağduriyet yaşadıklarını ve yetkililerin bu duruma sessiz kaldığını ifade etti.

Verilen sözlerin tutulmamasına ve haklarını aradıkları için kendilerine dava açılmasına tepki gösteren Karakaş, şunları söyledi:

"Bu adam şirketi aldı alalı başımıza gelmeyen kalmadı. Bir gün yüzümüz gülmedi bizim burada, bütün arkadaşlar şahit. Var mı yüzü gülen? Bu adama kim dur diyecek ya? Dur diyecek bir adam yok mu? Bu adamın Türkiye genelinde 25-30 tane maden ocağı var, sayısını tam bilmiyoruz artık. Buna bu madenleri kim veriyor? Çalıştırmayacağı yeri niye veriyorlar, sebep ne? Bu adam hiçbir yerde tazminat ödemiyor, maaş ödemiyor. Kimsenin hakkını doğru dürüst vermiyor. Zaten verse kimse bu duruma düşmez."

Hak ettikleri paralar yatıncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyleyen işçiler, Yıldızlar SSS Holding'in keyfi uygulamalarına karşı direnmeyi sürdürüyor. Patronun keyfi uygulamalarının son bulmasını ve aylardır gasp edilen paralarının bir an önce ödenmesini isteyen işçiler, sorun çözülene dek holding önünden ayrılmamakta kararlı.

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