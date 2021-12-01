Lukaşenko: Ukrayna'nın Rusya'ya savaş açması halinde Moskova'yı destekleyeceğiz

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, RIA Novosti'ye verdiği söyleşide Rusya'nın Ukrayna'dan gelen saldırganlıkla karşı karşıya kalması durumunda Minsk'in Moskova'nın yanında duracağını söyledi.

Belarus menşeli BelTA'nın aktardığı söyleşide Lukaşenko, "Rusya, Ukrayna'dan gelen bir saldırganlıkla karşı karşıya kalırsa, ekonomik, yasal ve siyasi olarak Rusya ile yakın bir işbirliği içinde olacağız. Asıl mesele bu" dedi.

Bugün Ukrayna'da yaşanan "çılgın milliyetçiliğin" asla tarafında olmayacağını vurgulayan Lukaşenko, “Bugün Ukrayna'da gördüğümüz çılgın milliyetçilerin yanında asla olmayacağım. Ukrayna'yı geri kazanmak için mümkün olan her şeyi yapacağım. Bu bizim Ukrayna'mız. Ukraynalılar bizim dostlarımız ve akrabamızdır. Bunlar sadece duygular değil. Bu benim güçlü inancım" dedi.

Lukaşenko daha önce Kırım'ı ziyaret etme planlarını açıklamış ve ziyaretinin Minsk tarafından yarımadayı Rusya'nın bir parçası olarak tanınması anlamına geleceğini söylemişti. Lukaşenko, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kırım'da zaman geçireceğimiz konusunda kesin bir anlaşmamız var" dedi ve yarımadaya davet edildiğini de sözlerine ekledi.

Salı günü, Belarus Devlet Başkanı, Polonya'ya NATO nükleer silahlarının yerleştirilmesi durumunda Minsk'in Moskova'dan nükleer silahlarını geri isteyeceğini söyledi. Söz konusu açıklama NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Almanya'nın konuşlandırmayı reddetmesi halinde ittifakın nükleer silahları Doğu Avrupa ülkelerine taşıyabileceğini söylemesinden kısa bir süre sonra geldi.