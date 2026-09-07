Londra'da Yahudi-Kürt Konferansı toplandı: Soykırım savunucusu İsrailli akademisyene 'Kürtlerin anası' denildi!

Uluslararası Kürt Yahudi Konferansı, dün Londra'da başladı. Buluşma bugün de devam edecek.

Siyonist hareketle Kürtler arasındaki ilişkiyi yakınlaştırmayı hedefleyen organizasyon, geçen yıl Almanya'da düzenlenen Berlin Birinci Kürt–Yahudi Kongresi'nin devamı niteliğinde.

Geçen yıl Berlin'de düzenlenen toplantı, "çözüm sürecinin hassasiyeti" nedeniyle Türkiye medyasında pek gündem olmamıştı.

soL Haber'de kongre öncesinde konu köşe yazılarında işlenmiş, sonrasındaysa "Berlin'deki Kürt-Yahudi Kongresi'ni okumak" başlıklı bir yazıyla kapsamlı şekilde değerlendirilmişti.

soL'un bu yazısının ardından Kongre'nin düzenleyicileri "Almanya Kürt Toplumu’ndan soL Haber’e ilişkin açıklama" başlığıyla bir metin yayımlayarak, soL'u "Yahudi karşıtı ve Kürt karşıtı söylemler kullanmak"la itham etmişti.

Bu yıl Londra'da düzenlenen konferans ise Türkiye medyasında farklı bir şekilde ele alındı. AKP'ye yakın medya, çözüm sürecinin geldiği aşamayla birlikte konferansı sert bir dille eleştiren haberler yaptı. Takvim gazetesi "Terörsüz Türkiye hesaplarını bozdu! MOSSAD'dan ikinci Yahudi-Kürt konferansı: Londra'daki Arz-ı Mev'ud ittifakının şifreleri" başlığını kullandı.

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Soykırım savunucusu akademisyene 'Kürtlerin anası' dediler

Etkinlikte dikkat çeken detaylardan biri, Tel Aviv Üniversitesi’ne bağlı Moshe Dayan Merkezi Kürt Çalışmaları Programı Başkanı Prof. Ofra Bengio’ya verilen ödül oldu. Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, Bengio’ya bir hediye takdim etti.

Konferans sırasında Prof. Ofra Bengio için "Kürtlerin annesi" ifadesi kullanıldı.

Bengio, Gazzelilerin 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonunu "pogrom" olarak niteleyen ve Gazze'deki soykırımı destekleyen tipik bir siyonist. İsrailli akademisyen, yazılarında Gazze'deki durumu sürekli olarak Kürtlerle ilişki açısından kullanıyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, konferansa gönderdiği mesajda Yahudiler ile Kürtler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Saar mesajında "Kürtler dört ülkede yaşayan bir halktır ve ne yazık ki bugüne kadar siyasi bağımsızlığa ulaşamadılar" dedi. İsrail’in Ortadoğu’daki halklar ve azınlıklar arasında daha güçlü bağlar kurulmasını desteklediğini belirten Sa'ar ayrıca "Özellikle Yahudiler ile Kürtler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrailli bakan, geçtiğimiz yıl da Kürtleri İsrail'in doğal müttefiki olarak gördüklerini dile getirmiş ve bölgedeki diğer azınlıklarla daha güçlü bağlar kurulması çağrısı yapmıştı.

Berlin'i düzenleyen örgüt Londra'yı da örgütledi

7 Eylül 2025 tarihinde Berlin'de gerçekleştirilen birinci Yahudi-Kürt Kongresi, Tel Aviv merkezli Yahudi-Kürt Ağı, Almanya Kürt Toplumu ve Yahudi-Alman Değerler Girişimi sivil toplum örgütlerinin ortaklığında düzenlenmişti.

Londra'daki ikinci konferans ise yine Yahudi-Kürt Ağı tarafından, Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Moshe Dayan Merkezi'yle birlikte organize edildi.

Avrupa'nın çeşitli kentlerinde Kürtler tarafından düzenlenen eylemlerde İsrail bayrağı açılması, geçen yıldan itibaren sık görülen bir durum haline geldi.

PKK, Berlin'deki Kürt-Yahudi Kongresi'ne dair ne değerlendirme yapmıştı?

PKK'nin yayın organı Kominal'in Ağustos sayısında yayımlanan bir yazı, "çözüm süreci"ne dair kapsamlı değerlendirmelerde bulunmuştu.

soL Haber'in gündeme getirdiği yazı, tıpkı Öcalan'ın görüşme notlarında olduğu gibi kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

"Halil Cemal" imzalı o yazıda, geçen yıl Berlin'de düzenlenen Kürt-Yahudi Kongresi de ele alınmıştı.

"Kürt-Yahudi Kongresi, ulus devletçiğin işaret fişeğidir" tespiti yapılan yazıda şu görüşlere yer verilmişti:

"İsrail’in dolaylı denetiminde gerçekleşen 7 Ekim 2023 tarihli Hamas saldırısı sonrasında İsrail yeni bir strateji belirledi. Bunun bir göstergesi olarak Kürtlerle stratejik ilişki arayışına girdi. 7 Eylül 2025 tarihinde Almanya’da gerçekleşen Kürt-Yahudi kongresi bunun bir sonucudur. Kongre tamamen yanlıştır demiyoruz. Kongre neden tam da bu süreçte gerçekleşiyor? Kürtlerin Ortadoğu’da stratejik konum kazanmasıyla ilgili olduğu açıktır. Ortadoğu’da belirleyici olmak isteyen her güç Kürtlerin dinamik gücünü hesaba katmak durumundadır. Kürtsüz Ortadoğu dengesi, stratejisi düşünülemez. Yeni dönemde Ortadoğu için demokratik Kürt dinamiği olmazsa olmazdır. İsrail-Kürt kongresine karşı katı bir karşıtlığımız veya tamamen kabulümüz yoktur. Sadece böylesi bir gerçekliğin olduğunu belirtip, onu görerek kendi stratejimizi geliştiriyoruz. Bu kongrenin Kürt ulus devletçiğini kazanımlarımız üzerine ikame etmeye hedeflediği, tartışma ve açıklamalarından anlaşılıyor. Biz sosyalist ve demokratik toplumu temsil ediyoruz. İki strateji karşı karşıyadır. Kongre ulus devletçiğin işaret fişeğidir. Bizim stratejik tercihimiz ise ulus devlet değildir."

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