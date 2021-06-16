Levent Üzümcü '#sahnesokakta' dedi

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin son derece sıkıntılı bir sürecin içinden geçen sanat alanının iktidar tarafından yok sayılmasına, görmezden gelinmesine ve bu alandaki sorunlara çözüm üretilmemesine karşı yaptığı "sokakları sahneye dönüştürme" çağrısına tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü'den destek geldi. Üzümcü, Kadıköy'deki Kilise Meydanı'nda gerçekleştirdiği performansta Anayasa'nın 64. maddesine dikkat çekerek devletin, sanat faaliyetleri ve sanatçıya karşı olan yükümlülüklerinin altını çizdi.

Üzümcü, sosyal medya hesabında, "Sahne sanatları yoğun bakımda. akmehepe -haliyle- anayasanın 64. maddesini uygulamıyor. Türkiye’nin %60’ını yönetmekle övünenlere çağrımızdır" diyerek tepki gösterdi.