Letonya’da işçiler Sovyet partizanlarına adanmış anıtı sökmeyi reddetti

Letonya’nın başkentinde bulunan 'Alman Faşist İstilacılarından Sovyet Letonya ve Riga'nın Kurtarıcılarına Anıt', Rigalıların büyük tepkisine karşın geçtiğimiz günlerde yıkılmıştı. Letonyalı yetkililerin ülkedeki anti-faşist direniş ve Sovyet mirasına ilişkin izleri silme kampanyası devam ederken, Balvi’deki makamlar bu alanda adım atamamaktan yakınıyor.

Balvi bölgesinde, inşaat işçileri Kızıl Ordu partizanlarının anıtını sökmeyi reddedince, Balvi Bölge Konseyi yıkımı gerçekleştiremedi.

Letonya menşeli LSM.lv’nin haberine göre anıtı yıkma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanan Balvi Bölge Konseyi Başkanı Sergejs Maksimovs, işçilerin yıkıma "isteksiz" olduğunu kaydederken “Ya Rusya Federasyonu'nun açabileceği ceza davalarından korkuyorlar ya da bu anıtın yerinin değiştirilmesinin veya yıkılmasının toplumdaki yerinin muğlak olduğunu anlıyorlar.” dedi.

Maksimovs heykelin yıkılmasına tepkilerin ardından, anıtın imha edilmek yerine Letonya İşgal Müzesi'ne taşınmasının söz konusu olabileceğini söyledi. Maksimovs söz konusu anıtın sanatsal bir değerinin de olmasından ötürü böyle bir uygulamaya gidilebileceğini söylerken “Belediye Meclisi’nde tartıştık ve nesnelerin taşınması gerektiği konusunda hemfikiriz” dedi.

Letonyalı sanatçıların eseri olan partizan anıtı 1961'de dikildi. Anıt mimar Andrejs Holtzmanis ve heykeltıraş Leonids Kristovskis tarafından yapılmıştı.

Sökme işlemleri planlandığı gibi gitmiyor

Öte yandan Latgale bölgesinde bulunan Rezekne kentinde de bir anıtın yıkılması konusunda yetkililer sorun yaşıyor. Halk arasında “Alyoşa” olarak bilinen "Rezekne'nin Kurtarıcılarına anıt" yerel makamlar Kardeşlik Mezarlığı’na taşımak istendi, ancak Anayasa Mahkemesi’ne yapılan itiraz sonucu eylem gerçekleşmedi. Çevre Koruma ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı, yerel makamlara yasaya uygun hareket etmeleri talimatını verdi.

Rezekne Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Aleksey Shtets, 15 Kasım’da sökümü başlatmayı hedeflediklerini söyledi. Anıt tamamen yıkılmayacak ve İşgal Müzesi'ne gidecek.

Rezekne'nin Kurtarıcılarına Anıt

Bir anıt ‘kayboldu’

Bu arada LETA'ya göre bir Sovyet anıtı “ortadan kayboldu”. Aluksne bölgesi halkla ilişkiler uzmanı Evita Aploka, anıtın kaybolduğunu bildirirken Belediye anıtı arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

15 Ocak 1944'te Sovyet ordusunun ve Letonyalı partizanların Nazi infaz tugaylarını yendiği yere kurulan anıtın yerine sadece kaide kaldı.

Başkentteki dev anıt yıkılmıştı

Geçtiğimiz hafta sıkı güvenlik önlemleri altında başkentin Zafer Parkı'ndaki anıt kompleksinin dikilitaşı yıkılmıştı. 79 metre yüksekliğinde dikilitaş havuza çökerken heykeller de sökülmüştü. Anıtın sökülmesi öncesinde yıkıma karşı eylem düzenleyen Rigalılaraysa polis saldırmıştı.