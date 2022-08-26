Letonya'da Nazilerden kurtuluş anıtı tamamen yıkıldı

Letonya ve başkenti Riga'nın Nazi işgalcilerden kurtarılmasının anısına dikilen 79 metre yüksekliğindeki anıt, Letonya hükümeti tarafından yıkıldı.

Resmi adıyla 'Alman Faşist İstilacılarından Sovyet Letonya ve Riga'nın Kurtarıcılarına Anıt' olarak bilinen yapı 1985 yılında inşa edildi. Riga'daki Zafer Parkı'nda bulunan anıt, yaklaşık 80 metre yüksekliğinde bir dikilitaş ve dev bronz heykellerden oluşuyordu.

Letonya Devlet Başkanı Egils Levits anıtın yıkılmasına dair yaptığı açıklamada, "Bu anıt, işgali ve birçok insanın bununla bağlantılı anılarını hatırlatıyor. Bu tür bir anıta ihtiyacımız yok" dedi.

Anıtın yıkımını protesto edenlere polis saldırısının ardından 14 kişi gözaltına alınmıştı.