Letonya'da Nazi işgalinden kurtuluş anıtının yıkılmasını protesto edenlere polis saldırdı

Letonya polisi Salı günü Letonya ve başkenti Riga'nın Nazi işgalcilerden kurtarılmasının anısına dikilen Sovyet anıtının sökülmesini protesto eden insanlara saldırdı. Yerel yetkililer, eylemde 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Salı akşamı, pek çok kişi çiçek taşıyarak Zafer Parkı'na gelmeye başladı. Ancak polis, anıta yaklaşmalarına izin vermedi. Bunun üzerine Letonyalılar çiçekleri yakındaki bir alana koymaya çalıştılar ancak polis buna da izin vermedi.

Letonya menşeli Delfi'nin haberine göre gece yarısına yaklaştıkça, alana daha da fazla insan geldi. Polis ise toplanan halka saldırdı.

Resmi adıyla 'Alman Faşist İstilacılarından Sovyet Letonya ve Riga'nın Kurtarıcılarına Anıt' olarak bilinen yapı 1985 yılında inşa edildi. Anıt Riga'nın Zafer Parkı'nda bulunuyor. Anıt, yaklaşık 80 metre yüksekliğinde bir dikilitaş ve dev bronz heykellerden oluşuyor.

Anıtı yok etmek için iki ila üç milyon avro harcanacak

Belediye Başkanı Stakis, heykelin imha edilmesi için finans komitesinin proje için finansman seçeneklerini görüşmek üzere Perşembe günü toplanacağını söyledi. Yetkili, Temmuz ayının ortalarında gazetecilere toplam maliyetinin iki ila üç milyon avro arasında tahmin edildiğini söyledi.

Mayıs ayında Riga belediye başkan yardımcısı Vilnis Kirsis, belediye meclisinin NATO'nun yardımıyla anıtı havaya uçurmayı düşündüğünü söylemişti.

Söz konusu anıt, birçok Sovyet döneminden kalma anıtla birlikte uzun süredir ülkenin milliyetçileri tarafından hedef alınıyor.