Letonya'da Nazi işgalinden kurtuluş anıtı tamamen yok edilecek

Letonya'nın başkentinde bulunan Nazi Almanyası'ndan kurtuluş anıtının imha edileceği açıklandı.

Riga Belediye Başkanı Martins Stakis bugün yaptığı açıklamada, Letonya'nın başkentindeki II. Dünya Savaşı anıtının söküleceğini ve parçalarının geri dönüştürüleceğini söyledi. Stakis, LTV'ye verdiği demecinde "Letonya İşgal Müzesi, anıtın hiçbir bölümünü sanatsal açıdan değerli olarak tanımadı" dedi. Bu nedenle demonte edildikten sonra geri dönüşüme gönderilecek” dedi.

Resmi olarak 'Alman Faşist İstilacılarından Sovyet Letonya ve Riga'nın Kurtarıcılarına Anıt' olarak bilinen anıt Riga'nın Zafer Parkı'nda bulunuyor. Anıt, yaklaşık 80 metre yüksekliğinde bir dikilitaş ve dev bronz heykellerden oluşuyor.

Anıtı yok etmek için iki ila üç milyon avro harcanacak

Belediye Başkanı Stakis, heykelin imha edilmesi için finans komitesinin proje için finansman seçeneklerini görüşmek üzere Perşembe günü toplanacağını söyledi. Yetkili, Temmuz ayının ortalarında gazetecilere toplam maliyetinin iki ila üç milyon avro arasında tahmin edildiğini söyledi.

Mayıs ayında Riga belediye başkan yardımcısı Vilnis Kirsis, belediye meclisinin NATO'nun yardımıyla anıtı havaya uçurmayı düşündüğünü söylemişti.

Söz konusu anıt, birçok Sovyet döneminden kalma anıtla birlikte uzun süredir ülkenin milliyetçileri tarafından hedef alınıyor.