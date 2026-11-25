Latin Amerika'da ABD müttefiği iktidarların başta olduğu dört ülkede son günlerde ekonomik politikalar, ücretler ve üretim koşulları üzerinden protestolar düzenlendi.

Arjantin'de yüzlerce fabrikanın kapanmasıyla işsiz kalan ayakkabı sektörü emekçileri sokağa çıkarken Venezuela'da kamu çalışanları, emekliler ve öğretmenler ücret ve ikramiye talepleriyle eylem yaptı. Kolombiya'da hükümetin vergi düzenlemesine karşı ulusal grev düzenlenirken Peru'da küçük ölçekli madenciler faaliyetlerini kayıt altına alan sistemin süresinin uzatılmasını talep etti.

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Arjantin'de 2023'ten beri 240 fabrika kapandı: İşçiler sokağa çıktı

Arjantin'de ayakkabı sektöründe yaşanan daralma, binlerce işçinin istihdamını kaybetmesine yol açtı. 2023'ten bu yana yaklaşık 240 ayakkabı fabrikasının kapanması üzerine sektör çalışanları 19 Kasım'da başkent Buenos Aires'te protesto düzenledi. 4 binden fazla kişinin katıldığı eylemde Amerikancı Milei hükümetinin ithalat politikaları ve yerli üretimdeki gerileme protesto edildi.

Arjantin basınından Página/12'nin aktardığı sektör verilerine göre aynı dönemde ayakkabı üretimi yüzde 50 gerilerken sektörün kurulu üretim kapasitesinin yalnızca yüzde 40'ı kullanılabilir durumda kaldı. Sektördeki istihdam kaybının yaklaşık 10 bine ulaştığı bildirildi.

Üretimdeki gerilemede iç tüketimdeki düşüşün yanı sıra ithalattaki artış da etkili oldu. 2025 yılında ayakkabı ithalatı yüzde 38 artarken sektör temsilcileri, ucuz ithal ürünlerin yerli üreticiler üzerindeki baskıyı artırdığını savundu.

İşçiler fabrikaların kapanmasına ve işsizliğe karşı çıkarken, sektördeki patron örgütleri de ithalat politikalarının değiştirilmesini ve yerli üretimin korunmasını istedi. Patronların talebi, üreticilerin ithal ürünler karşısında pazar paylarını kaybetmesinin önüne geçilmesi ve sektörün rekabet gücünün korunması yönünde.

Ülkede 2023'ten bu yana yaklaşık 240 ayakkabı fabrikası kapandı. Sektör çalışanları, işsizlik ve üretimdeki gerilemeye karşı eylem düzenledi.

Venezuela'da işçiler ücret artışı istiyor

Venezuela'da 24 Kasım'da kamu çalışanları, öğretmenler, sağlık emekçileri, üniversite çalışanları ve emekliler ücretlerin artırılması talebiyle ülke çapında eylemler düzenledi.

Sendika temsilcilerinin açıklamalarına göre protestolar ülkenin 24 eyaletine yayıldı. Çalışanlar, düşük ücretlerin yanı sıra yıl sonu ikramiyelerinin yetersizliğine tepki gösterdi. Özellikle kamu çalışanlarının gelirlerinin önemli bir bölümünün düzenli maaş yerine ikramiye ve çeşitli ek ödemelerden oluşması eleştirildi.

Karakas'ta Miraflores Sarayı'na yürümek isteyen emekçilerin önü polis tarafından kesildi. İnsan hakları örgütü Provea, eylem sırasında en az beş kişinin yaralandığını bildirdi. Polislerin bazı göstericilerin cep telefonlarına ve eylemde kullanılan bir tencereye el koyduğu, daha sonra bunları iade ettiği aktarıldı.

Venezuela'da işçi örgütleri, ücretlerin kalıcı biçimde artırılmasını ve toplu iş sözleşmelerinin yeniden ele alınmasını istiyor. Hemşireler birliği başkanı Ana Rosario Contreras da taleplerin karşılanmaması durumunda süresiz grev seçeneğinin gündeme gelebileceğini açıkladı.

Eylemler, ülkede kamu çalışanlarının gelirleri ve yaşam koşulları üzerinden uzun süredir devam eden tartışmaların sürdüğünü gösteriyor. İşçiler, dönemsel ikramiyelerin düzenli ücret artışının yerini tutamayacağını vurguluyor.

Venezuela'da kamu çalışanları, öğretmenler ve emekliler ücret artışı talebiyle 24 Kasım'da ülke genelinde sokağa çıktı.

Kolombiya'da ekonomi politikalarına karşı ulusal grev

Kolombiya'da 19 Kasım'da Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella hükümetinin ekonomi politikalarına karşı ulusal grev düzenlendi. Sendikalar, toplumsal örgütler ve öğrencilerin katıldığı eylemlerde hükümetin vergi düzenlemesi ve ekonomi programı protesto edildi.

Ülkenin başlıca işçi konfederasyonlarının çağrısıyla gerçekleştirilen grev, De la Espriella'nın Ağustos ayında göreve gelmesinden bu yana hükümete karşı düzenlenen ilk büyük ulusal grev oldu.

Hükümetin Ekim ayı sonunda gündeme getirdiği ekonomik düzenleme, kamu gelirlerini artırmayı hedefliyor. Sendikalar ve muhalefet temsilcileri ise düzenlemenin emekçiler üzerindeki vergi yükünü artıracağını savunuyor.

Başkent Bogota başta olmak üzere ülkenin farklı kentlerinde gerçekleştirilen gösterilerde yalnızca vergi düzenlemesi değil, hükümetin eğitim, güvenlik ve toplumsal haklara ilişkin politikaları da eleştirildi.

İspanya devlet televizyonu RTVE'nin aktardığına göre gösterilere sendikaların yanı sıra sağlık çalışanları ve öğretmenler de katıldı. El País ise eylemlerde vergi düzenlemesine yönelik itirazların yanı sıra kadın hakları, çevre ve eğitim politikalarının da öne çıktığını bildirdi.

Böylece grev, hükümetin ekonomi programına yönelik itirazların yanı sıra farklı toplumsal kesimlerin taleplerinin bir araya geldiği bir eylem halini aldı.

Kolombiya'da işçiler ve öğrenciler, hükümetin vergi düzenlemesini ve ekonomi politikalarını protesto etmek için 19 Kasım'da ulusal greve katıldı.

Peru'da küçük madenciler kayıt sisteminin uzatılmasını istiyor

Peru'da küçük ölçekli ve zanaat madenciliği yapan binlerce kişi, faaliyetlerini resmileştirmelerine olanak sağlayan REINFO kayıt sisteminin süresinin uzatılması talebiyle eylem düzenledi.

23 Kasım'da başlayan protestolarda madenciler, 31 Aralık 2026'da sona ermesi öngörülen sistemin dört yıl daha uzatılmasını istedi. Küçük Madencilik ve Zanaat Madenciliği Konfederasyonu (Confemin), hükümetin ve Kongre'nin madencilik faaliyetlerinin resmileştirilmesine ilişkin yeni yasal düzenlemeyi sonuçlandırmamasına tepki gösterdi.

Puno bölgesinde yüzlerce madenci Juliaca kentinde bir araya gelerek yürüyüş düzenledi. Eylemciler, taleplerinin karşılanmaması durumunda protestoların ülke çapında yayılabileceği uyarısında bulundu.

REINFO, küçük ölçekli madencilerin faaliyetlerini kayıt altına alarak resmileştirme sürecine dahil olmalarını sağlayan geçici bir sistem. Ancak uygulama, yasa dışı madencilik faaliyetlerinin denetlenmesi ve çevresel tahribatın önlenmesi konularında da tartışma yaratıyor.

Madenciler, kayıt sisteminin sona ermesinin geçim kaynaklarını ve faaliyetlerini sürdürebilmelerini tehlikeye atacağını savunuyor. Öte yandan sistemin uzatılması talebi, ülkedeki kayıt dışı madencilik, çevre kirliliği ve doğal kaynakların denetimi tartışmalarından ayrı değerlendirilemiyor.

Peru'da küçük ölçekli madenciler, faaliyetlerini kayıt altına alan REINFO sisteminin süresinin uzatılması talebiyle 23 Kasım'da yürüyüş düzenledi.

ABD'nin Latin Amerika'daki sağcı müttefikleri

Bölgedeki toplumsal ve ekonomik gelişmeler, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Latin Amerika'da etkisini artırmaya çalıştığı bir dönemde yaşanıyor. Washington, kendisine yakın sağcı yönetimlerle ekonomik ve askeri ilişkilerini güçlendiriyor.

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Trump'ın bölgedeki en yakın siyasi müttefiklerinden biri. İki ülke arasında ticaret ve yatırım anlaşmaları imzalanırken Washington, Milei hükümetine 20 milyar dolarlık finansal destek de sağlamıştı. Kolombiya'da Ağustos ayında göreve gelen Abelardo de la Espriella da Trump'ın desteğini almış, iki ülke güvenlik ve askeri işbirliğini genişletme konusunda anlaşmıştı. Peru ise Trump yönetimi tarafından NATO dışı önemli müttefik statüsüne alınmıştı.

Venezuela'da ise ABD'nin Ocak 2026'da Nicolas Maduro'yu askeri operasyonla ülkeden kaçırarak tutuklamasının ardından Delcy Rodríguez geçici devlet başkanlığını üstlendi. Washington ile Karakas arasında daha sonra petrol ve askeri işbirliği anlaşmaları yapıldı. Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik müdahalesi, ülkenin enerji kaynakları ve siyasi geleceği üzerindeki ABD etkisini artıran yeni bir dönemin kapısını açtı.

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