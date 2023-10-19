KYK yurtları alarm veriyor: Bursa'da öğrenciler yönetimi protesto etti

Koğuş sistemini anımsatan odalar, hijyenik olmayan yurt koşulları, üniversite kazandığı şehirde barınma sorunu yaşayan öğrenciler... Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne ait yurtlarda yaşanan sorunlar devam ediyor.

Bursa'da Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsünde bulunan Süleyman Çelebi KYK Erkek Yurdu'nda öğrenciler yurt giriş çıkış saatleri ve yemekhanedeki hijyen koşullarına karşı bir araya geldi.

Yurt odalarının 4 kişiden 6 kişiye çıkarılmasına da itiraz eden öğrenciler, yönetimi protesto etti. Yurt önünde toplanan öğrenciler yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekerek ''Müdür buraya'' sloganı atarak yurt müdürünün dışarı çıkmasını istedi.

Eylemin ardından bir grup öğrenciye polis tarafından ''Genel bilgi toplama sistemi'' (GBT) sorguları yapıldı.

'Sesimizi yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz!'

Yaşananları sosyal medya hesabından duyuran Türkiye Komünist Gençliği (TKG) paylaştığı mesajda, ''Bilin ki bugün Bursa'da ve yarın memleketin başka yurtlarında ve kampüslerinde biz bu kötü tabloya karşı sesimizi yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz'' dedi.

📢Bursa #UludağÜniversitesi Görükle Kampüsünde bulunan Süleyman Çelebi KYK Erkek yurdunda öğrenciler yurt giriş çıkış saatleri ve yemekhanedeki hijyen koşullarına karşı bir araya geldi.



Bilin ki bugün Bursa'da ve yarın memleketin başka yurtlarında ve kampüslerinde biz bu kötü… pic.twitter.com/K1fkKIAecp — Türkiye Komünist Gençliği (@TKGninsesi) October 18, 2023

KYK yurtlarında sorunlar çığ gibi

İzmir'de bulunan Karabağlar KYK Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen öğrenciler, devam eden inşaat nedeniyle yurda alınmamıştı. Öğrenciler, İzmir'deki başka bir KYK yurda yönlendirildiklerinde de doluluk nedeniyle kabul edilmemişlerdi.

Sağlıksız barınma koşulları Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde bulunan Hızır Bey KYK Yurdu'nda da tepkilere yol açmıştı. Şehir merkezine olan uzaklığıyla dikkat çeken yurtta 3 kişilik odalara 6 öğrenci yerleştirilmiş ve yemeklerden böcek çıkmıştı.