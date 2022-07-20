KYK borcunda faiz ne zaman silinecek?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK öğrenim kredisi ve öğrenim kredisi borçlarına yönelik açıklamalarda bulunmuş, kredi geri ödemesinin enflasyon ve faiz farkı olmaksızın, ana para miktarında olacağını duyurmuştu.

Ancak kararın ardından sosyal medyada paylaşım yapan bazı kullanıcılar, faiz eklenen borç miktarının e-devlet sisteminde ana para olarak görüldüğünü belirterek ve ekran görüntülerini paylaştı.

Yasal düzenleme bekleniyor

KYK faizlerinin ana para şeklinde kalıp kalmayacağı milyonlarca KYK borçlusunda kafa karışıklığı yaratmışken, Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre, uygulama kısa süre sonra yapılacak olan düzenlemeyle hayata geçirilecek.

Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak. Yasa yürürlüğe girdiğince rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı silinecek.

Habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ana para dışındaki farkın tahsil edilmemesi ve askıya alınması için il ve ilçe müdürlüklerine talimat gönderildi.