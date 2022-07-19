KYK borcunda faiz 'sürprizi': 'Ana paraya eklendi' iddiası

Gençlerden gelen istek ve muhalefet partilerinin baskısı sonrasında gençlerin yaşadığı KYK kredi borçları ve yüksek faizi gündeme alan hükümet, milyonlarca gencin merakla beklediği açıklamayı yaptı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından KYK kredi borçları konusunda alınan kararı duyurdu.

Erdoğan, "Toplamda 26 milyar TL'lik bir yükü gençlerimizin üzerinden alıyoruz. 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözüyoruz. KYK geri ödemelerinde faiz ve enflasyon farkı olmayacak. Alınan kredi ana para üzerinden ödenecek. Bu uygulamadan hala kredi geri ödemesi yapan bütün gençlerimiz faydalanacak" dedi.

Ancak Erdoğan'ın "KYK borçları silinecek" açıklamasının ardından borçların yeni halini görmek için e-Devlet uygulamasına girenler ise büyük bir sürprizle karşılaştı.

Açıklamadan önce ana para ve faizli tutar görünürken faizli tutarlar artık "ana para" olarak görüntülenmeye başladı.

KYK mağdurları e-Devlet'teki borç ekranların görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı.