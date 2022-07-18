Erdoğan'dan KYK borçlarına dair açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün saat 14.30'da başladı. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, KYK kredisinin geri ödemesine dair "Kredi geri ödemeleri enflasyon farkı olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılacak, yani ana para ödenecek" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:
- "İsveç ve Finlandiya’nın şartları yerine getirmemesi halinde süreci donduracağımızı buradan yeniden hatırlatmak istiyorum. Özellikle İsveç'in bu konuda iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir. Gerisini kendileri bilir.
- FETÖ’cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekâtları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır.
- Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projeleri inşa ediyor ve tüm insanlığın hizmetine sunuyoruz.
- Osmangazi Köprüsü'nden sadece 8 Temmuz günü 80 bin 624 araç geçti Bay Kemal. Bu köprü olmasaydı bu kadar aracın feribotla taşınması mümkün olmayacak, karayolu kilitlenecek, ulaşım çileye dönüşecekti.
- 1915 Çanakkale Köprüsü’nü 8 Temmuz’da 14 bin araç kullandı. Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu ile bayramda 140 milyon lira kazanç sağlandı.
- Son 20 yılda ülkemizdeki araç sayısı 8,5 milyondan 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır.
- Hava yollarımızda da rekor üstüne rekor. İstanbul Havalimanımız bayram boyunca günde ortalama bin 400 uçağın iniş kalkışına hizmet vermiştir. Bu yoğunluğu Yeşilköy'ün kaldıramayacağını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul eder.
'Yıl sonunda sabit gelirlilerin durumunu gözden geçireceğiz'
Ülkedeki yüksek enflasyona dair açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumunu yeniden gözden geçireceğiz" dedi. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
- Ülkemiz bir süredir istisnai dönemden geçiyor. Bu istisna gezi olayları, çukur eylemleri, darbe girişimi, terör koridoru, ekonomik kriz tehdidi ile tezahür etmiştir.
- Maliyet artışlarıyla açıklanmayacak enflasyon ve fiyat artışları oluyor. Türkiye'yi bu küresel fırtınadan kurtararak selamete kavuşturmakta kararlıyız.
- Önümüzdeki şubat-mart aylarıyla birlikte uyguladığımız politikanın olumlu neticelerini daha iyi görmeye başlayacağız.
- İnsanımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik. Yıl sonunda gelişmelere göre sabit gelirlilerin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.
'Enflasyon farkı olmaksızın ana para ödenecek'
KYK kredisinin geri ödemesine dair de açıklamada bulunan Erdoğan, geri ödemelerin enflasyon farkı olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılacağını belirterek, ana paranın ödeneceğini açıkladı. Erdoğan konuya dair şöyle konuştu:
- Bugüne kadar kredi ve burs miktarlarını 14 kat artırdık. Mezun öğrencinin henüz SGK girişi yoksa kredi ödemesi erteleniyor.
- KYK kredi geri ödemelerini sadece alınan ücret üzerinden yapılmasını kararlaştırdık.
- Kredi geri ödemeleri enflasyon farkı olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılacak, yani ana para ödenecek.
- MEB'e bağlı ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere her 5 ders için ilave ek bir ders ödemesi yapacağız. Haftada 30 saat derse giren bir öğretmenin 3 bin 400 TL'den 5 bin 740 TL'ye yükselecek.