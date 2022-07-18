MAK Danışmanlık: Cumhur İttifakı 1 yılda 18 puan kaybetti

MAK Danışmanlık Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Haziran 2021 ila Haziran 2022 arasında yaptığı 12 ayrı araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi. Araştırmaya göre geçtiğimiz sene Millet İttifakı'nın 0,3 puan önünde olan Cumhur İttifakı, 1 yılda 18 puan kaybetti.

'AKP'de ve MHP'de oy düşüşü yaşanıyor'

Sözcü’de yer alan habere göre MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, anketlerdeki değişimi şöyle değerlendirdi:

“Son bir yıl içinde Cumhur İttifakı'nın bileşenleri Ak Parti ve MHP'de hemen her ay düzenli bir oy düşüşü yaşanırken, Millet İttifakı'nın bileşenlerinde de sistematik oy artışı dikkat çekiyor. Zira; seçmen davranışı incelendiğinde ittifaklar arası geçirgenliğin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Millet İttifakı'nın havuzuna su taşıyan kanallar açık, Cumhur İttifakı'nın girişi kapalı. Geçmişte Ak Parti'den MHP'ye olan oy geçirgenliği bitmiş durumda. Oy transferi Millet İttifakı'na doğru.”