KYK kararı sonrası öğrenciler konuştu: 'Burs yerine kredi verilmesi büyük haksızlık'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün KYK öğrenim kredisi ve öğrenim kredisi borçlarına yönelik açıklamalarda bulundu. KYK öğrenim kredisi hakkında alınan kararı açıklayan Erdoğan, kredi geri ödemesinin enflasyon ve faiz farkı olmaksızın, ana para miktarında olacağını duyurdu.

Erdoğan kararın yanı sıra, AKP'nin iktidara geldiği dönemde verilen KYK kredi ücreti ile güncel kredi ücretini de karşılaştırarak, "KYK vasıtasıyla 2002'de lisans öğrencilerine 45 TL, yüksek lisans öğrencilerine 90 TL, doktora öğrencilerine 135 TL aylık öğrenim kredisi verilirken; 2022'de lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.700 TL ve doktora öğrencilerine 2.550 TL burs veriliyor" dedi. Geçtiğimiz ay yapılan açlık ve yoksulluk araştırması sonuçlarına göre ise açlık sınırının 6 bin 391 liraya yükseldiği açıklanmıştı.

KYK öğrenim kredisi alan ODTÜ Matematik Bölümü öğrencisi Ali ve Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Başak, KYK öğrenim kredisini ve Erdoğan'ın konuya yönelik açıklamalarını soL'a değerlendirdi.

'Birçok genç bayram tatilinde ailesinin yanına gidemedi'

Enflasyon göz önüne alındığında KYK öğrenim kredisi yeterli oluyor mu?

Ali: Yetmesi mümkün değil. Sene başında krediye zam yapıldıktan çok kısa bir süre sonra bu zammın hiçbir etkisi kalmadı. Mevcut durumda, yurt ücreti neredeyse tek başına götürüyor bütün krediyi. Üstelik bu senenin başında elime geçen para bile yeterli değilken, şimdi o zamandan beri fiyatı 3 katına çıkmış ürünler var ancak gelirimde bir değişiklik yok. Yurt ücretine yüzde 72 civarında zam gelmiş olmasına karşın daha 5 ay KYK kredisinin miktarında bir değişiklik olmayacak. Özellikle son zamanlarda kahve içmek bile lüks olmaya başladı.

Başak: 4 kişilik aileye sadece bir memur maaşı girdiği ve kardeşimin de öğrenci olduğu göz önüne alındığında öncelikle burs değil de kredi verilmesi büyük bir haksızlıktır. Ki zaten verilen öğrenci kredisi de çok yetersiz bir miktar. Her geçen gün ardı ardına tüketim ürünlerine gelen zamlar da söz konusu olunca verilen kredi yattığı gibi bitmekte ve ancak barınma ihtiyacını zar zor karşılayabiliyor. Ki biz üniversite öğrencileri sadece barınma ya da gıdaya ihtiyaç duymuyoruz. Kültürel ve sanatsal etkinlere de ihtiyaç duyuyoruz ancak KYK kredisi ile bunların hiçbiri karşılanmıyor. Özellikle yaz döneminde gelen zamlarla birlikte, ben de dahil olmak üzere çevremdeki birçok genç bayram tatilinde ailesinin yanına gidemedi. Çünkü gidiş dönüş otobüs biletlerinin fiyatı ile kredimiz bitmekte hatta bazı şehirler için de yetmiyor. Her geçen gün ev kiralarına ve yurtlara gelen zamlarla birlikte biz öğrencilerin etrafını büyük bir kaygı sarmış durumda. Ben öğrenci evinde kalan biri olarak her gün düzenli olarak konut kiraları ile ilgili haberleri takip ediyorum ve yasal süreçleri araştırıyorum çünkü Eylül ayında evimizin kira kontratını yenileyeceğimiz zaman neyle karşı karşıya olduğumuzu ve ne yapabileceğimizi bilmemiz gerekiyor. Ya da her hafta temel gıda ürünlerine gelen zamlarla birlikte tükettiğimiz ürünlerin daha kalitesizini almamız gerekiyor, çünkü elimize geçen para hiçbir şeye yetmiyor. Zaten bu devirde sadece KYK kredisi ile geçinebilmek imkansız bir durum.

'Kemanımı satışa çıkarmak zorunda kaldım'

Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?

Ali: Mecburen ben de pek çok arkadaşım gibi yarı zamanlı bir işte çalışıyorum. Bu sebeple çalışamadığım için kaldığım bir ders bile oldu. Üstelik gittikçe koşullar daha da ağırlaşıyor. Bir de şu an sadece temel ihtiyaçları karşılamaktan bahsediyoruz. Onun dışında, uzun zamandır resimle ve müzikle ilgileniyorum. Tuval, boya almaya para bulamıyorum. Yurt ücretini yatırabilmek için hayatımda önemli yer tutan kemanımı satışa çıkarmak zorunda kaldım.

Başak: Ben de KYK kredisinin yanında ailemden destek almak zorundayım ki 4 kişilik bir ailenin evine sadece 1 maaş girerken bu durum daha da zor bir hal alıyor. Bundan dolayı okurken çalışmak zorunda kalan gençlerden sadece biriyim. Kredilerin miktarının arttırılması gerekiyor ancak kredi miktarımız arttıkça da borçlanmamız artıyor. Üniversiteden binlerce liralık borçla mezun oluyoruz. Zaten işsizlik kaygımız varken bir de borç binince üstüne gelecek kaygısı baş edilmeyecek bir hal alıyor.

'Birileri zengin edilirken, memleketin gençlerine reva görülen bu'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK öğrenim kredisine yönelik açıkladığı kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ali: Beslenmek, barınmak ve eğitim, bunlar birer ihtiyaç ve devletin bunları sağlamakla yükümlü olduğuna inanıyorum. Şu an hem aldığımız kredi hiçbir şeye yetmiyor, hem okulu bitirdikten sonra hayata borçlu olarak başlıyoruz. Büyük şirketlerin vergi borçları silinirken, yüzde doksanın üzerinde hata payı ile havaalanlarına, otoyollara hazine garantisi verilerek bizim paramızla birileri zengin edilirken, bu memleketin öğrencilerine reva görülen bu.

'Eğitim sözde ücretsiz, peki neden bizlere burs yerine kredi veriliyor?'

Başak: Cumhurbaşkanının son yaptığı açıklamaya göre, kredi borcunu faizsiz bir şekilde ana paraya göre ödeyeceğimiz açıklandı ancak ben öğrenim kredisi borcunun olmasına karşıyım. Eğitim sözde ücretsizken neden bizlere kredi veriliyor? İhtiyacı olan tüm üniversiteli gençlerin barınması, beslenmesi, ulaşımı, eğitim masrafları ve kültürel ve sanatsal etkinlikleri ücretsiz şekilde sağlanması gerekirken biz geleceğe borçla adım atıyoruz ve ağzımıza bal çalar gibi faizin olmayacağı sadece ana paranın ödeneceği söyleniyor. Bu sadece korkunç bir şaka olabilir. Ben kredi borçlarının silinmesini talep ediyorum ve bunun için de gereken mücadeleyi vermeye hazırım, gerek hukuki gerek de toplumsal. Bizler bu ülkenin bu dünyanın gelecekleri olan gençler borç içerisinde yaşayamayız, üniversiteden borçla mezun olamayız. Hemen şimdi, KYK kredi borçlarının silinmesi ve öğrencilere ücretsiz barınma, beslenme ve ulaşım hakkı verilmesi gerekli. Ki böylece bizler de gelecek kaygısı gütmeden akademik üretim yapabilelim.