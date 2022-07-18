TKG'den KYK kararına dair açıklama: 'Borçlu olan sizsiniz'

Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KYK kredisinin geri ödemesine dair "Kredi geri ödemeleri enflasyon farkı olmaksızın alınan kredi üzerinden yapılacak, yani ana para ödenecek" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), KYK borçlarına dair karara dair açıklamada bulundu.

TKG tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"İktidarıyla muhalefetiyle gençler için ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye kalkıyor bir de teşekkür bekliyorlar.

Gençlerin kalacağı insanca bir konut/yurt, sağlıklı beslenebildiği, geleceğinden endişe duymadığı bir sistem yoksa öyle bir borç da olamaz!

Daha önce de söyledik.

Borçlu olan sizsiniz! Memleketinden uzaklara bin bir zorlukla okumaya gelen öğrenciye 'ayıracak kaynak yok' diyorsanız bırakın yalan söylemeyi!

Biliyoruz patronlara milyarlarca lira vergi kıyaklarınızı. Yıkacağız harami düzeninizi!"