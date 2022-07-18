Bakan Nebati'den 'KYK kredileri faizi' açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, mezun öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi borçlarına ilişkin sadece ana paranın ödeneceği duyurmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Nebati sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatıyla, müreffeh yarınlarımızın teminatı gençlerimizin üzerindeki yükü kaldırmak için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu ile yürüttüğümüz koordineli çalışmalar meyvesini verdi. KYK geri ödemelerinde enflasyon farkı olmaksızın sadece ana para üzerinden geri ödemesi sağlanacak. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerimizin üzerinden kalkmış olacak" dedi.