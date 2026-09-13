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Kuzey Marmara Otoyolu’nda facia: Yanan otobüste 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şehirler arası yolcu otobüsü önce bariyere çarptı. Ardından otobüste yangın çıktı. Yangın sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 13.09.2026 , 20:31 Güncelleme Tarihi: 13.09.2026 , 20:46

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs bariyere çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle otobüsten yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

DHA’nın haberine göre yangın, saat 19.10 sıralarında Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Mahallesi Işıklar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Diyarbakır-İstanbul seferini yapan 23 AFA 634 plakalı yolcu otobüsü bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

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