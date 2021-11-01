Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı, milletvekilini hedef gösterdi: Protesto edelim

Halkın Partisi (HP) milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun, “Cumhurbaşkanı değil parti amigosu, yazıklar olsun” yorumunun ekran görüntüsünü alan Tatar, dahil olduğu gruplara mesaj atarak, “Arkadaşlar lütfen bu terbiyesizce paylaşımı protesto edelim” şeklinde mesaj yazarak Sanver’i hedef gösterdi.

Anayasa gereği 'tarafsız' olması beklenen Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı’nın Ulusal Birlik Partisi’nin iç işlerine dahil olması, parti kurultayında yaptığı konuşmada delegeleri oy kullanmaya davet etmesi ve UBP’yi tek başına iktidara taşıma çağrıları tepki çekti.

Bu durumu eleştiren HP milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun, “Cumhurbaşkanı değil parti amigosu, yazıklar olsun” yorumunun ekran görüntüsünü alan Tatar, dahil olduğu gruplara mesaj atarak, “Arkadaşlar lütfen bu terbiyesizce paylaşımı protesto edelim” şeklinde mesaj yazarak Sanver’i hedef gösterdi.

Gelen tepkilerin ardından Tatar, devlet ajansına açıklama yapma gereği duyarak, “Elbette ki Cumhurbaşkanlığını tarafsız olarak yürütmekteyim, orada bir sıkıntı yok. Fakat benim siyasetimin ne olduğu belli” dedi. Tatar, UBP’nin birlik ve beraberliğiyle muhtemel erken seçimlerden de başarıyla çıkmasının en büyük temennisi olduğunu dile getirdi.