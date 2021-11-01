Kuzey Kıbrıs'ta UBP'nin yeni genel başkanı Sucuoğlu oldu

Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) 22. Olağan Kurultayı, 30-31 Ekim tarihlerinde Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

Kurultayda genel başkanlık için Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre yarıştı.

Oyların yüzde 60,7'sini alan Sucuoğlu, UBP Genel Başkanı seçildi. Diğer adaylardan Taçoy, yüzde 32,9; Töre ise yüzde 5,4 oy aldı.

İki gün süren oylamada toplam 8 bin 727 oy kullanıldı.

Sucuoğlu, UBP'nin, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs konusunda ortaya koyduğu tezlerin hepsine yüzde yüz destek verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, en yakın tarihte UBP'nin yeni genel başkanı Sucuoğlu'na yeni hükümeti kurma görevi vermesi; Sucuoğlu ile görüşmesinde erken seçim konusunu da ele alması bekleniyor.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, 13 Ekim'de, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile kurdukları koalisyon hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tatar'a sunmuştu.