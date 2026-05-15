Küba’dan CIA yetkilileriyle Havana'da yapılan toplantıya dair açıklama
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 15.05.2026 , 08:05 Güncelleme Tarihi: 15.05.2026 , 08:15
ABD hükümetinin, CIA Direktörü John Ratcliffe başkanlığındaki bir heyetin Havana'da kabul edilmesi yönündeki talebi üzerine, Küba, bu ziyareti ve İçişleri Bakanlığı’ndaki muhataplarıyla görüşülmesini onayladığını duyurdu.
Toplantının ikili ilişkilerin karmaşıklığı içinde yapıldığını duyuran Küba, görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı:
“Küba'nın ABD'nin ulusal güvenliği için bir tehdit oluşturmadığını ve terörü desteklediği iddia edilen ülkeler listesine dahil edilmesi için hiçbir meşru neden bulunmadığını kategorik bir şekilde kanıtlamıştır.
Görüşme sırasında, ülkemizin tarihi duruşunun; Küba hükümeti ve yetkili makamlarının terörizmin her türlü biçimini ve tezahürünü kayıtsız şartsız kınama ve onunla mücadele etme konusundaki eylemleriyle tutarlılığı ve uyumu teyit edilmiştir.”
Açıklamada Küba’nın terörist gruplara yataklık ettiği iddiası reddedilirken, Küba’nın kendi topraklarında yabancı askeri veya istihbarat üsleri bulunmadığı; ABD'ye karşı düşmanca faaliyeti desteklemediği ve Küba'dan başka bir ulusa karşı hareket edilmesine izin vermeyeceği ifade edildi.
CIA fotoğraf paylaştı, ABD basını 'Trump'tan mektup gitti' iddiasında bulundu
Küba’nın bu açıklamasını takip eden şekilde CIA resmi hesabından Havana notuyla görüşmeye dair fotoğraflar servis edildi.
Öte yandan ABD basını görüşmenin hemen ardından bazı bilgiler paylaşırken, CIA üzerinden Küba’ya Trump’ın mektubunun ulaştırıldığını iddia etti.
Söz konusu mektupta, “Küba temel değişiklikler yapar ve anlaşma sağlanırsa ABD, güvenlik ve ekonomi konularında Küba ile ilişkiye girmeye ciddiyetle hazır” denildiği öne sürüldü.
Küba kararlı
ABD, Küba'ya devrimden bu yana kesintisiz şekilde saldırıyor.
İşgal ve suikast girişimleri dahil yüzlerce kez Küba'yı hedef alan ABD, bu saldırılarının hiçbirinden sonuç alamadı.
Son olarak Küba'ya insanlık tarihinde görülen en ağır ablukalardan birini uygulayan ve bunu soykırım girişimine vardıran ABD, buradan da sonuç alamayınca ikili görüşmelere başladı.
Küba, ABD'nin tüm insanlık dışı saldırılarına karşı egemenlik haklarından asla taviz vermeyeceğini ve gerekirse savaşmaya hazır olduğunu duyurmuştu.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.