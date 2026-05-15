Küba’dan CIA yetkilileriyle Havana'da yapılan toplantıya dair açıklama

ABD hükümetinin, CIA Direktörü John Ratcliffe başkanlığındaki bir heyetin Havana'da kabul edilmesi yönündeki talebi üzerine, Küba, bu ziyareti ve İçişleri Bakanlığı’ndaki muhataplarıyla görüşülmesini onayladığını duyurdu.

Toplantının ikili ilişkilerin karmaşıklığı içinde yapıldığını duyuran Küba, görüşmeye dair şu açıklamayı yaptı:

“Küba'nın ABD'nin ulusal güvenliği için bir tehdit oluşturmadığını ve terörü desteklediği iddia edilen ülkeler listesine dahil edilmesi için hiçbir meşru neden bulunmadığını kategorik bir şekilde kanıtlamıştır.

Görüşme sırasında, ülkemizin tarihi duruşunun; Küba hükümeti ve yetkili makamlarının terörizmin her türlü biçimini ve tezahürünü kayıtsız şartsız kınama ve onunla mücadele etme konusundaki eylemleriyle tutarlılığı ve uyumu teyit edilmiştir.”