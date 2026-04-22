José Martí Küba Dostluk Derneği kampanya başlattı: 'Küba’ya güneş topluyoruz'

José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) ABD ablukası altındaki Küba için dayanışma kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamada, Küba’nın güneş enerjisi üretimini artırmak için sürdürdüğü seferberliğe omuz vermek amacıyla "Küba’ya Güneş Topluyoruz" sloganıyla yola çıkıldığı duyuruldu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Derneğin duyurusunun ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Türkiye Komünist Partisi olarak bu dayanışmayı büyütmek için elimizden geleni yapacağımızı ilan ediyor; tüm TKP üye ve gönüllülerini ve dostlarımızı bu çağrıya yanıt vermeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Santa Clara'daki üç hastaneye ulaşacak

Kampanya kapsamında toplanacak bağışlarla, Küba’nın Santa Clara kentinde bulunan üç önemli sağlık merkezinin enerji ihtiyacı karşılanacak. Üniversite Hastanesi Ernesto Che Guevara Kardiyoloji Merkezi, Daniel Codorniu Pruna Genel Eğitim Hastanesi ve Freddy Maymura Hurtado Psikopedagoji Merkezi’ne gönderilmek üzere güneş panelleri, inverterler ve enerji depolama bataryaları temin edilecek.

Ablukaya karşı dayanışma

Küba'nın petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu kendi kaynaklarıyla karşılayabildiğine dikkat çekilen açıklamada, adaya yakıt girişinin engellenmesi nedeniyle üretimde ciddi sorunlar ve yaygın elektrik kesintileri yaşandığı hatırlatıldı.

Küba'nın bu ablukaya ve zorluklara karşı yaratıcılığını bir kez daha göstererek güneş paneli sistemlerinin yaygınlaştırılmasına odaklandığı belirtilen açıklamada, "Küba’nın bu yaşamsal mücadelede galip gelmesini sağlayacak enerji dönüşümüne destek olmak ve Küba halkının ihtiyacına olanaklarımız ölçüsünde yanıt vermek amacıyla kampanyamız, ekipmanların temin edilmesine dayanmaktadır" denildi.

Sağlanacak güneş panellerinin hastanelerdeki kritik önemine de değinildi. Temin edilecek sistemlerin yalnızca aydınlatma sağlamayacağı; ventilatörler, röntgen gibi görüntüleme cihazları, tıbbi müdahale ekipmanları, ilaç ve numuneler için hayati olan soğutucular ile havalandırma sistemlerinin kesintisiz çalışmasını garanti altına alacağı vurgulandı.

'Dayanışma sırası şimdi bizde'

Türkiye'deki Küba dostlarına dayanışmayı büyütme çağrısı yapan Dernek, "Kampanyaya bağışlarınızla destek olun, Küba halkına yanlarında olduğumuzu hissettirelim. Küba’nın yalnız olmadığını gösterelim. Her fırsatta başka halkların yardımına koşmayı ödev bilmiş Küba halkıyla dayanışma sırası şimdi bizde" dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Değerli Küba dostları, Derneğimizin Küba Cumhuriyeti devleti ile yapmış olduğu protokol ve Türkiye’deki resmi makamlardan aldığı izin kapsamında “Küba’ya Güneş Topluyoruz” sloganıyla bir dayanışma kampanyasını bugün itibarıyla başlattık. Kampanyamızla, Küba’nın güneş enerjisi üretimini arttırmak için sürdürdüğü seferberliğe destek olacağız. Küba’nın Santa Clara kentinde bulunan Üniversite Hastanesi Ernesto Che Guevara Kardiyoloji Merkezi, Daniel Codorniu Pruna Genel Eğitim Hastanesi ve Freddy Maymura Hurtado Psikopedagoji Merkezi’ne gönderilmek üzere, •⁠ ⁠Güneş panelleri •⁠ ⁠İnverterler •⁠ ⁠Enerji depolama için bataryalar temin edeceğiz. Neden güneş panelleri? Küba, petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 30’unu kendi kaynaklarıyla karşılayabilse de, son dönemde adaya petrol girişinin tamamen engellenmesi ve yakıt sıkıntısı nedeniyle elektrik üretiminde ciddi sorunlar yaşıyor. Bu durum, uzun ve yaygın elektrik kesintilerine yol açıyor. Yaratıcılığını ve direngenliğini her zaman olduğu gibi bu zorluk karşısında da gösteren Küba, güneş paneli sistemlerinin yaygın şekilde kurulmasına odaklanmış bulunuyor. Küba’nın bu yaşamsal mücadelede galip gelmesini sağlayacak enerji dönüşümüne destek olmak ve Küba halkının ihtiyacına olanaklarımız ölçüsünde yanıt vermek amacıyla kampanyamız, güneş panelleri ve tamamlayıcı ekipmanların temin edilmesine dayanmaktadır. Hastanelerde elektrik, yalnızca aydınlatma sağlamak için değil, çeşitli tıbbi cihazların çalışması için de hayati öneme sahip. Gönderdiğimiz paneller, ventilatörler, röntgen vb görüntüleme sistemleri, tıbbi müdahale ekipmanları, ilaç ve numuneler için soğutucular ile havalandırma sistemleri gibi kritik cihazların çalışmasını da sağlayacak. Kampanyaya bağışlarınızla destek olun, Küba halkına yanlarında olduğumuzu hissettirelim. Küba’nın yalnız olmadığını gösterelim. Her fırsatta başka halkların yardımına koşmayı ödev bilmiş Küba halkıyla dayanışma sırası şimdi bizde.”