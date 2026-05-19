Küba Cumhurbaşkanı Díaz-Canel: ABD'nin askeri saldırıları, sonuçları kestirilemez bir kan gölüne yol açar

ABD'nin Küba’ya 60 yılı aşkın süredir devam eden ablukası açık bir soykırım suçuna dönüşürken, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditleri de sürüyor.

Küba ise direnmeye devam ediyor.

Küba Cumhurbaşkanı Miguel Díaz-Canel, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kendisini "gezegenin en büyük gücü" olarak nitelendiren ABD'nin Küba'ya yönelik askeri saldırı tehditlerinin herkesçe bilindiğini belirtti.

ABD'nin Küba'ya yönelik askeri bir müdahalede bulunması halinde bölgenin "kan gölüne" dönüşebileceğini söyleyen Díaz-Canel, "Tehdidin kendisi bile zaten uluslararası bir suç teşkil etmektedir. Bunun gerçeğe dönüşmesi halinde, bölgesel barış ve istikrar üzerinde yıkıcı bir etkinin yanı sıra, sonuçları kestirilemez bir kan gölüne yol açacaktır" ifadesini kullandı.

'Küba, hiçbir ülke için tehdit oluşturmuyor'

Díaz-Canel, Küba'nın hiçbir ülke için tehdit oluşturmadığını vurgulayarak, "ABD'ye karşı da böyle bir niyeti yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır. Bu durum, başta savunma ve ulusal güvenlik teşkilatları olmak üzere söz konusu ülke tarafından da gayet iyi bilinmektedir" açıklamasını yaptı.

ABD'nin çok boyutlu saldırganlığına maruz kaldıklarına dikkati çeken Díaz-Canel, şunları kaydetti:

Küba, bir savaş saldırısına karşı kendini savunma konusunda mutlak ve meşru bir hakka sahiptir. Bu hakkın varlığı, asil Küba halkına karşı bir savaş dayatmak için mantıklı ya da dürüst bir bahane olarak asla öne sürülemez.

'Bu abluka soykırımdır'

Diğer paylaşımda da "Halkımızı boğmayı amaçlayan bu soykırımcı kuşatmayı en kararlı ve en enerjik şekilde ifşa etmeye devam edeceğiz" diyen Díaz-Canel, Küba'ya yakıt satmak, temel gıda, ilaç, hijyen malzemesi sağlamak isteyenlerin ABD tarafından yaptırımla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Abluka'yı görülmemiş düzeylerde sınır ötesi hale getiren "başkanlık kararnamesi"ni ahlaksız ve yasadışı olarak nitelendirdi. Ve ekledi: "Küba halkının maruz bırakıldığı bu toplu cezalandırma, uluslararası kuruluşlar tarafından kınanması ve bunu teşvik edenlerin cezai olarak yargılanması gereken bir soykırım eylemidir."

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 12 Mayıs'ta Kongre'de yaptığı konuşmada, Küba'yı kastederek, "Uzun zamandır, yabancı bir düşmanın kıyılarımıza bu kadar yakın bir konumu kullanmasının son derece sorunlu olduğundan endişe duyuyoruz" demişti. Trump da bir süredir Küba'ya "müdahale edeceklerini" ima eden açıklamalarını sürdürüyor.

'ABD, Küba'ya yönelik askeri operasyon hazırlığına başladı' iddiası

Politico'da çıkan bir yazıdaysa ABD'nin Küba'ya yönelik askeri operasyon hazırlığına başladığı belirtildi. ABD'li bir yetkiliye dayandırılan bilgiye göre, askeri seçenek ön planda.

Siteye konuşan kaynaklar, "Venezuela ve İran'daki açık askeri zaferlerinin Kübalıları bir anlaşma yapmaya korkutacağı yönündeydi. Şimdi İran'ın tutumu değişti ve Kübalılar başlangıçta düşünüldüğünden çok daha sert davranıyorlar. Bu nedenle, daha önce olmadığı kadar askeri müdahale de gündeme geldi" dedi.

Askeri harekatın masada olduğu, "rejimi taviz vermeye zorlamak için tasarlanmış tek bir hava saldırısından, rejimi kökünden söküp atmayı amaçlayan bir kara işgaline kadar" çeşitli seçeneklerin gündeme alındığı öne sürüldü. "Yakın zamanda herhangi bir müdahalenin söz konusu olmadığı" da eklendi.

ABD Güney Komutanlığı'nın geçtiğimiz birkaç hafta içinde "bir planlama serisi" düzenlediği iddialarına da haberde yer verildi.

'Küba’ya güneş topluyoruz'

José Martí Küba Dostluk Derneği (JMKDD) bu saldırı ve ablukaya karşı Küba'yla dayanışmaya geçtiğimiz haftalarda duyurduğu kampanyayla dahil oldu. "Küba’ya Güneş Topluyoruz" sloganıyla yola çıkılan kampanya kapsamında Küba’nın güneş enerjisi üretimini artırmak için sürdürdüğü seferberliğe omuz vermek amaçlanıyor.

