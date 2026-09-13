Kremlin'den Zelenskiy'e Putin yanıtı: 'Görüşmek istiyorsa Moskova'ya gelebilir'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in aralık ayında ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmeye hazır olduğunu açıklamasının ardından konuştu.

Interfax'ın aktardığına göre Peskov, “Eğer gerçekten Putin'le görüşmek istiyorsa, Putin daha önce Moskova'ya gelebileceğini söylemişti” dedi.

Peskov böylece Kremlin'in Putin-Zelenskiy görüşmesinin Moskova'da yapılması yönündeki daha önceki tutumunu yineledi. Kremlin ayrıca Putin'in Miami'deki G20 Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı konusunda henüz karar verilmediğini açıkladı.

Zelenskiy daha önce Putin'in G20 Zirvesi'ne katılması halinde kendisinin de Miami'ye giderek Rusya lideriyle yüz yüze görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

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Ekim ayında yeni görüşmeler gündemde

Putin-Zelenskiy görüşmesine ilişkin karşılıklı açıklamalar, ABD'nin arabuluculuğunda Rusya ve Ukrayna arasında diplomatik temasların yeniden canlandırılmaya çalışıldığı bir dönemde geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov, Kiev'in ABD ve Rusya'nın da yer alacağı üçlü görüşmelerin ekim ayında yeniden başlamasına hazırlandığını açıkladı.

ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner da geçtiğimiz günlerde Moskova ve Kiev'de temaslarda bulunmuştu. Zelenski, görüşmelerin ardından Washington tarafından “değerli fikirler” ortaya konduğunu söylemiş; yeni üçlü toplantı için Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre'nin olası ev sahipleri arasında bulunduğunu belirtmişti.

Kremlin ise müzakerelerin yeniden başlamasını dışlamadığını ancak görüşmelerin yeri ve tarihinden söz etmek için henüz erken olduğunu bildirmişti.

Taraflar arasında savaşın sona erdirilmesine ilişkin temel anlaşmazlıklardan biri Donbass'ın statüsü olmaya devam ediyor. Moskova, halen Ukrayna'nın kontrolündeki bölgeler dahil olmak üzere Donbass üzerindeki hak iddiasını sürdürürken Kiev toprak tavizini kabul etmiyor.

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