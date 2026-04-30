Konya'da 'jet şovu' krizi: Yandaşlar görevden alınan tümgenerale sahip çıktı, MSB'ye sitem etti

21 Nisan'da Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki maç sırasında stat üzerindeki askeri uçuşlar tartışma yarattı.

Karşılaşma sırasında taraftarlar, üzerinde jetlerin yer aldığı “Göklerin Kartallarından Çimlerin Kartallarına Başarılar” yazılı bir pankart açmış, maç sırasında F-16 ve Skorsky helikopterleri stadın üzerinden uçmuştu. Uçuşların, taraftar grupları ile üs komutanlığı arasında koordinasyon içinde yapıldığı iddia edilmişti.

Jet ve helikopterlerin alçak uçuş yapması tepki çekmişti.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV yayınında bu olayın ardından Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş’un görevden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına çekildiğini aktardı.

Gazeteci Fatih Altaylı da Tümgeneral Mete Kuş'un Konyaspor'a destek amacıyla stadyum üzerinde alçak uçuş emri verdiğini belirterek, şöyle yazdı:

İşin aslı büyük bir rezaletmiş. Konya’daki hava üssünün komutanı, fanatik bir Konyaspor taraftarı olduğu için, emrindeki jet filosuna ve helikopterlere stadyum üzerinde alçak uçuş yaparak konuk takımı tedirgin etme emrini vermiş. Ve olay ortaya çıkınca da Genelkurmay tarafından apar topar görevden alınmış ve tenzili rütbe sayılabilecek bir şekilde Ankara’da başka bir göreve atanmış. Bu atamayı yapan hangi komutansa eline sağlık. Böyle rezil bir emir olamaz. Bence o uçakların ve helikopterlerin yakıt masrafı ve yıpranma masrafı bu askerî edepten yoksun sözde generalin maaşından, maaşı yetmiyorsa tazminatından kesilmeli.

'Rapor tamamlandı, MSB neden sessiz?'

Görevden alınan Tümgeneral Mete Kuş'a yandaş Yeni Şafak ve Sabah sahip çıktı.

Yeni Şafak gazetesi bugün manşetinde yer verdiği haberde, Tümgeneral Mete Kuş'un "asılsız iddialar" üzerine görevden alındığını savundu.

Konya’da yaklaşık 1 aydır gece görüşü eğitimi kapsamında uçuşlar yapıldığı, 21 Nisan'daki uçuşun da Konya-Fenerbahçe maçı ile bağlantılı olmadığı iddia edildi.

Fethullahçıların Mete Kuş'a itibar suikasti düzenlediğini öne süren Yeni Şafak, Milli Savunma Bakanlığı'nın sessizliğine şu ifadelere tepki gösterdi:

Maçın oynandığı stat Konya Hava Üssü'ne çok yakın. Sadece statta değil, çevredeki evlerde de uçak sesleri duyuluyor. F-16’lar stat üzerinden geçmedi. İddialarla ilgili tahkikat raporu tamamlanmadı. Buna rağmen Tümgeneral Kuş’un görevden neden alındığı bilinmiyor. Kuş ile ilgili ortaya atılan iddialara karşı Milli Savunma Bakanlığı’nın sessiz kalması ise soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Yeni Şafak kendisiyle çelişti

Yeni Şafak'a göre Tümgeneral Mete Kuş'u hedef alınmasının bir nedeni de İsrail'di. Haberde "İsrail-İran Savaşı devam ederken, Mete Kuş’un Konya gibi bir üste görev alması, bazı çevreleri ciddi şekilde rahatsız ediyordu" denildi.

Ancak Yeni Şafak'ın bu iddiası kendi içinde çelişkilere sahip. Konya'daki hava üssü İsrail'in değil, İran'ın hedefi haline gelmişti. Çünkü ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken, NATO'nun Konya’daki radar uçaklarının Tahran’ı adım adım izlediği ve iktidarın olası bir ABD saldırısı için hazırlıklara başladığı yabancı basına servis edilmişti.

Sabah da devreye girdi

Sabah gazetesi de stat üzerindeki askeri uçuşların Konyaspor-Fenerbahçe maçıyla bağlantılı olmadığını savundu.

Uçuşların bir aydır sürdüğünü aktaran haberde, savaş jeti ve helikopterlerin neden tam olarak yeşil sahanın üzerinden geçtiği şu sözlerle açıklandı:

Konya’daki stadyumun hava meydanına yaklaşık 3 deniz mili mesafede olduğu, standart yaklaşma ve çıkış hatlarının yakınında bulunması nedeniyle uçak seslerinin stadyumdan duyulduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca Tümgeneral Mete Kuş'un, 15 Temmuz’dan sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hava koruma ekibinde yer aldığı, Erdoğan'ın bir uçuş sırasında gördüğü F-16 için “Bizim Mete” ifadesini kullandığı hatırlatıldı.