Fenerbahçe maçı sırasında F-16 uçuran general görevden alındı

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Konyaspor'la deplasmanda oynadığı karşılaşma sırasında ilginç anlar yaşanmıştı.

Stadyumun üstünden savaş uçakları geçmiş, uçak sesleri canlı yayına yansımıştı.

Gazeteci Barış Terkoğlu, Onlar TV yayınında bu olayın ardından Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş’un görevden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına çekildiğini aktardı.

Maç sırasında Konya stadında "Göklerin Kartallarından Çimlerin Kartallarına Başarılar" yazılı bir pankart yer aldığını hatırlatan Terkoğlu, koordineli bir adım atılmış olabileceğini ifade etti.