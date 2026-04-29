Özgür Özel’in CHP rozeti taktığı Arif Kocabıyık kimdir?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine parti rozeti taktığı fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan sokak röportajcısı Arif Kocabıyık, CHP'ye katılışını şu ifadelerle duyurdu:

Neden Cumhuriyet Halk Partisi’ne Katıldım?

Sokağın sesini kısmaya çalışanlara inat, mikrofonu halka uzattık.

Korkunun kol gezdiği zamanlarda geri adım atmadık, susturulmak istendiğimiz yerde daha gür konuştuk.

Ben, Arif Kocabıyık…

Sadece soru sormadım; halkın nabzını tuttum, derdini görünür kıldım.

Amacımız; halkın sesi olmak, vatandaşın derdini dillendirmek ve o dertlere çözüm aramaktır.

Bugün aynı mücadeleyi daha güçlü bir zeminde sürdürmek için buradayım.

Rozetimi, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in takmasıyla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yoluma devam ediyorum.

Çünkü bu parti, Mustafa Kemal Atatürk’ün “milletin efendisi halktır” anlayışıyla, halkın içinden doğmuş bir mücadelenin eseridir.

Dün sokakta nasıl konuştuysam, bugün de aynı cesaretle konuşacağım.

Mikrofon yine halkta olacak.

Ve o ses, artık daha güçlü duyulacak.”

Peki, bu muhalif görüntü ve mesajın altında nasıl biri yatıyor?

Yıllar önce soL’da da aktarmıştık. Kocabıyık'ın daha önceki işine ilişkin Sendika.org'da bir yazı kaleme alan Süleyman Kaymaz, şunları söylüyordu:

Arif isimli bu muhabir, yıllarca, özel güvenlik olarak biz solcu-sosyalist gençlerin mücadelelerinde öğrencileri coplamış, bazen de sivil giyinip elinde kamerasıyla öğrencileri fişlemiş bir insandır. Evet konuya biraz sert girdim ama durum böyle… Şimdi ise bu şahıs, zamanında öğrencileri fişlediği kamerası ve o kamerasıyla elde ettiği röportajlarıyla, sosyal medya üzerinden muhalif bir kişiliğe bürünerek karşımıza çıkmaktadır. Bu işte bir terslik var gibi, değil mi? 6 Kasım 2013 YÖK eyleminde; 'Parasız, nitelikli' eğitim isteyen biz öğrencilere kinle saldıran özel güvenlik ekibinin içindeydi ve ben o gün, onun kinini yüzünde çok iyi görmüştüm. Zira gözaltına alındığımda iki kişi elimi arkadan tutarken, Arif de yüzüme yumruk atıyor, kafamı otobüse doğru vurmaya çalışıyordu. Ben direnç gösterdiğimde ise diğer güvenliklerle beraber eril küfürler edip daha da saldırganlaşıyordu. Aynı şekilde diğer arkadaşıma da benzer şekilde şiddet uyguluyordu. Sorarım size hangi hukuk, hangi etik etkisiz hale getirilen kişiye vurmayı onaylar? Ki bunun adına İŞKENCE derler ve iki eli tutulmuş insanların yüzüne yumruk atmak bir görev kalıbının içine dahil edilemez. Ne olursa olsun! Zaten şahıs etkisiz hale getirilmiş, ne diye vurursun? Çünkü faşistsindir, özgür düşünen gençlere kinin vardır. İçinde yatanı dışarı yansıtmaktan çekinmiyorsundur. Öte yandan şunu söylemeden de geçmeyeyim; ekseriyetle bu Arif denilen şahıs, eylemlerde korkusundan arka taraflarda durur; ancak eli tutulan, etkisiz hale getirilen gençlere vururdu, böyle de cesaretlidir kendisi!”

Bu anlatım sonrası “hiç bir zaman ülkücü olduğumu gizlemedim. Şu anki yönetim biçimine itirazım olduğunu ülkenin durumunun iyi gitmediğini ve bu yüzden mhp ile ilişkimi kestiğini açıklamıştım. Hiç bir zaman ırkçılık yapmadım yapmam da” diye kendini savunmaya çalışan Kocabıyık, sonrasında Berkin Elvan’a ettiği küfürler tepki çekince, kendisinin değil, hesabı kullanan başka arkadaşlarının bu tweetleri attığını iddia etti.

Dünden bu yana sosyal medyada birçok yurttaş Kocabıyık’ın CHP’ye katılmasına, Özel’in ona rozet takmasına tepki gösterip, ettiği küfürlerin, ırkçı hakaretlerin ekran görüntülerini paylaşıyor.

Kocabıyık’ın ülkücü geçmişi, solcu öğrencilere korkakça saldırısı, Berkin’e ve yüzlerce yurttaşa ettiği ırkçı ve cinsiyetçi küfürler ortada dururken, Özel’in hangi sıfatları dolayısıyla bu isme rozet takıp genel merkezde ağırladığı soru işareti.