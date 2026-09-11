‘Komünistliğin Ne Lüzumu Var?’ İstanbul’da okurla buluşuyor

Eskiyen, çürüyen ve sürekli sorun üreten bu düzen herkesin kafasında sorular oluşturuyor ve insanlık bir arayış içinde. Eskiyen bu düzenin yerini ne alacak?



Gazeteci-Yazar Barış Terkoğlu’nun hazırladığı “Kemal Okuyan ile Söyleşi: Komünistliğin Ne Lüzumu Var?” başlıklı kitabı… pic.twitter.com/MXOnJ1SlMJ