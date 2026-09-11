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‘Komünistliğin Ne Lüzumu Var?’ İstanbul’da okurla buluşuyor

Barış Terkoğlu’nun hazırladığı “Kemal Okuyan ile Söyleşi: Komünistliğin Ne Lüzumu Var?” kitabı için İstanbul’da buluşma düzenlenecek. Kemal Okuyan ve Barış Terkoğlu’nun katılacağı etkinlik 13 Eylül Pazar günü Bağlarbaşı Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 11.09.2026 , 22:09 Güncelleme Tarihi: 11.09.2026 , 22:57

Gazeteci-yazar Barış Terkoğlu’nun hazırladığı “Kemal Okuyan ile Söyleşi: Komünistliğin Ne Lüzumu Var?” kitabı İstanbul’da düzenlenecek etkinlikte okurlarla buluşacak.

 

Kitap etrafında gerçekleştirilecek söyleşide TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ile gazeteci-yazar Barış Terkoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

“Eskiyen bu düzenin yerini ne alacak?” sorusundan hareketle düzenlenen buluşmada, günümüz dünyasının sorunları ve sosyalizm arayışı da ele alınacak.

Etkinlik, 13 Eylül Pazar günü saat 18.00’de Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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