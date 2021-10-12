Kim Jong Un: Silahlarımızın hedefi Güney Kore değil

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Devlet Başkanı Kim Jong Un, dün düzenlenen Savunma Geliştirme Sergisinde bir konuşma yaptı. Kim, Kore İşçi Partisi'nin bu yılki kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen sergide "Partimizin devrimci savunma politikasının ve sağlam uygulanabilirliğinin netleşmesi için bugünkü büyük ölçekli sergi, ulusal gücümüzün büyük ölçekli bir askeri geçit töreninden daha az önemli olmayan, çığır açan bir gösterisidir." şeklinde konuştu.

Kim, son yıllardır bölgede artan ABD saldırganlığına ve Kore'nin neden silahlanma ihtiyacı duyduğuna da değindi.

"Partimizin son beş yılda izlemek zorunda kaldığı, daha güçlü ve mutlak bir gücü teşvik etmek gibi ağır bir tarihi görevi omuzlamak zorunda kaldığı, savunma sanayiinde ölüm kalım devriminin yolunu, ayak basılmamış bir yolu hala canlı bir şekilde hatırlıyorum" diyen Kim devrimin değişen nesnel ve öznel koşullarının ve ortamının ve dünya çapında hızla değişen askeri dengenin talepleri doğrultusunda ülkenin güvenliğini ve gelecek nesillerin mutluluğunu ve güvenliğini güvenilir bir şekilde savunma yükümlülükleri olduğunu söyledi.

Kore İşçi Partisi'nin savunma politikasının özünün her türlü tehdidi ve meydan okumayı kontrol altında tutmak ve istikrarlı bir şekilde gelişen güçlü savunma kabiliyeti ile barışı güvenilir ve kararlı bir şekilde korumak olduğunu kaydeden Kim şöyle konuştu:

"Tarihsel olarak milletimiz yabancı güçlerin işgali nedeniyle imtihanlara maruz kalmış ve sürekli tehdit altında sosyalizmi inşa etmek zorunda kalmıştır. Ulus tarihinin bu dersi ve Kore devriminin talebi ve özel karakteri göz önüne alındığında, ulusal savunmanın inşası, Partimizin, hükümetimizin ve halkımızın bir an bile ihmal etmemesi gereken vazgeçilmez ve hayati bir devlet meselesidir."

Kore yarımadasında hüküm süren askeri gerilim nedeniyle Kore'nin karşı karşıya olduğu askeri tehlikenin "on beş, hatta üç yıl öncekinden farklı" olduğunu kaydeden Kim, ABD ve Güney Kore'nin sık sık yürüttüğü çeşitli askeri tatbikatların içeriğini ve Güney Kore'nin son zamanlarda dayanılmaz bir şekilde gizlenemez hale gelen silahlarını modernize etme girişimine dikkat çekti. Kim Güney ve ABD'nin adımları nedeniyle "Kore Yarımadası bölgesinde askeri ortamın yarın nasıl değişeceğini kolayca tahmin edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Son zamanlarda, Güney Kore'nin ABD'nin güçlü sponsorluğu altında ordusunun savaş etkinliğini yükseltmeye çalıştığını söyleyen Kim, "Güney Kore'nin bu girişimi kendi haline bırakılmayacak kadar tehlikelidir, ancak daha tehlikeli olan, silahlarını modernize etme gerekçesi ve ikiyüzlü ve haydut tavrıdır." dedi.

'Güney Kore ulusal egemenliğimizle kavga etmezse yarımadada gerginlik olmaz'

KDHC lideri, Güney Kore makamlarının yapmak istedikleri her şeyi yaparken, KDHC'nin kendi savunma kabiliyetimizi geliştirme hakkından mahrum bırakmak amacıyla, ABD liderliğindeki düşman güçlerin ülkeye karşıtı propaganda kampanyasına liderlik ettiklerini ifade etti.

Kim, "Konvansiyonel silah testlerimizi bile silahlı provokasyonlar, tehditler ve gerilimi artıran uygunsuz eylemler olarak nitelendiriyor" dedi.

Artık ABD'nin "provokasyon ve tehdit" kelimelerini sadece kuzeye özgü terminolojiler olarak kullandığını kaydeden Kim şöyle devam etti:

"Bizi diyalog ve işbirliği ortağı olarak değil, bir tehdit kaynağı ve kontrol altına alınması gereken bir hedef olarak ilan etmeleri, Cumhuriyetimize karşı ne kadar aksini iddia etmeye çalışsalar da gizleyemeyecekleri derinlere kök salmış düşmanlıklarının yoğun bir ifadesidir. Karşı tarafın duygularını inciten, haksızlığa neden olan bu kadar açgözlü hırs ve ikiyüzlü, mantıksız ve eşkiya tavırlarından dolayı derin üzüntü duyduğumuzu belirtiyoruz. Gelecekte meşru müdafaa hakkımızı bile ihlal etmeye devam ederlerse asla müsamaha göstermeyeceğiz, ancak güçlü bir eylemle karşılık vereceğiz."

Kim Jong Un, ancak "Güney Kore inatçı bir tavırla bize kusur bulmazsa ve ulusal egemenlik uygulamamızla bile kavga etmezse, Kore yarımadasında hiçbir gerginliğe yol açmayacağından emin olabilirsiniz" diye ekledi.

'Güney Kore silahlı kuvvetlerimizin hedefi değil'

Kendilerine karşı yürüttüğü politikaların olmadığı durumda "Güney Kore ile sözlü bir çatışmaya bile girmeyeceğiz ve bunun için herhangi bir nedenimiz de olmayacak" diyen Kim, Güney Kore'nin silahlı kuvvetlerinin hedefi olmadığını bir kere daha tekrarladı.

"Kuşkusuz, Güney Kore'yi hedef alan savunma kabiliyetimizi güçlendirmiyoruz." diyen KDHC lideri, "Hemşerilerine karşı silaha başvurmanın korkunç tarihi bu topraklarda tekrarlanmamalı" diyerek yarımada içerisinde bir savaşa karşı tutumlarını dile getirdi.

Savaş için değil, savaşı önlemek için caydırıcı çaba

Düzenlenen Savunma Geliştirme Sergisinde konuşan Kore lideri, sergilenen silahlara atıfla, "Bir kez daha emin olmak istiyorum: Biriyle bir savaştan bahsetmiyoruz; savaşın kendisini önlemek için kelimelerin anlamına uygun bir savaş caydırıcısı inşa ediyoruz. Devletimizin egemenliğini korumak; bizim savaş caydırıcımız ve Güney Kore'nin sözde kuzeyi zapt etme yeteneği kelime, anlam ve öz olarak farklı kavramlardır" dedi.

"Bizim baş düşmanımız savaşın kendisidir" ifadelerini kullanan Kim, "Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri veya başka herhangi bir devlet veya kuvvet değil" diye ekledi.

Güney Kore'nin "aşırı askeri obezitesi ve açgözlülüğü"nün ve ABD'nin kontrolü altında Kore yarımadasının çevresinde yaratılan askeri ve siyasi ortamda meydana gelen değişikliğin çok fazla potansiyel tehlikenin habercisi olduğunu söyleyen KDHC Devlet Başkanı, bunların "daha güçlü bir hale gelmemiz için acil bir ihtiyaç ortaya koymakta" olduğunu ifade etti.

1 Ekim'de KDHC, yeni geliştirilen bir uçaksavar füzesini test ettiğini duyurmuştu. İki gün sonraysa KDHC ve Güney Kore, aylarca bir aradan sonra iletişim hatlarını yeniden kurdu.

Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Washington'un Pyongyang ile ön koşulsuz görüşmeleri başlatmaya hazır olduğunu kaydetti.