KDHC ve Güney Kore, iletişim kanallarını yeniden açtı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) ve Güney Kore hükümetleri, iki ülke arasında daha önce kapatılan iletişim kanallarının yeniden açıldığını ve ülke liderlerinin ilişkileri geliştirmek için mutabakata vardığını açıkladı.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve KDHC lideri Kim Jong Un'un, son aylardaki karşılıklı mektuplaşmaların ardından mutabakata vardığı belirtildi.

Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Park Soo Hyun, televizyonda yayınlanan açıklamasında, iki liderin "en kısa zamanda karşılıklı güveni yeniden tesis etmek ve ilişkileri yeniden geliştirmek" için anlaşmaya vardığını belirtti.

Güney Kore yönetiminin açıklaması, KDHC'nin resmi medyası KCNA tarafından doğrulandı.

KCNA'da yer alan açıklamada, "Bugün, Kore ulusu bir bütün olarak Kuzey-Güney ilişkilerinin iyileşmesini arzuluyor. Bu anlamda, Kuzey ve Güney'in üst düzey liderleri karşılıklı güveni yeniden tesis etmek ve kesilen Koreler arası iletişim kanallarını yeniden açarak uzlaşmayı teşvik etmek için bir takım mektuplaşmalar yoluyla anlaşmaya vardı" denildi.

KDHC, geçen yıl Güney Kore'nin sınırdan Pyongyang karşıtı bildiri geçiren aktivistleri engelleyemediği gerekçesiyle iki ülke arasındaki iletişim kanallarını kesmişti.