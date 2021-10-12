Kore medyasından 'Squid Game' değerlendirmesi: Güney'deki eşitsizliği ortaya koyuyor

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) merkezli haber sitesi Arirang Meari'de yer alan bir haberde, Güney Kore yapımı bir Netflix dizi olan Squid Game ele alındı.

Squid Game dizisinin Güney Kore toplumunun gerçeklerini ortaya serdiği belirtilen haberde, ülkede eşitsizliğin ve yolsuzluğun zirveye ulaştığı ve "hainliğin normal hale geldiği" belirtildi.

Dizide, tek bir kazananın olduğu yarışmayı lider tamamlamak için "cehennemden farksız" bir hayat yaşayan yüzlerce kişinin birbirini öldürdüğünün hatırlatıldığı haberde, dizinin popüler hale gelmesinin nedeninin, dizinin kapitalist toplumun ve sömürünün ve hayatta kalma mücadelesinin keskinleştiği Güney Kore'nin gerçekliğini yansıtıyor olması olduğuna dikkat çekildi.

Haberde, Güney Kore toplumundaki aşırı rekabete ve "insanlıktan uzaklaşılmasına" dikkat çeken dizinin, zengin bir adamın katliama yol açan bir oyunu eğlence olarak sunması üzerinden tiranlığın ve keyfiliğin iktidarda olduğu toplumları betimlediğine işaret edildi. Dizide, eşitsiz toplumlarda insanların "satranç taşı muamelesi" görmesine dikkat çekildiği vurgulandı.

Haberde, "Bu nedenle, diziyi izleyenler, ciddi ekonomik eşitsizliğin olduğu Güney Kore toplumunu tanımış oldular. Bugünkü Güney Kore'de, istihdam ve mülk alanında çok sayıda insan vahşi bir rekabet içerisinde. Bu sayı, toplumda giderek artmakta. Dizi, insanların yalnızca parasıyla yargılandığı bir dünyanın lanetli ve korkutucu olduğu gerçeğini yüzümüze vuruyor" denildi.

Haberde, Güney Koreli film eleştirmenlerinin, Squid Game'i "modern rekabetçi toplumun en sembolik şekilde gösteren bir dizi" olarak nitelediği aktarıldı.