Kore'den BM'ye: Öz savunma ve egemenlik hakkımızı ihlal ediyorsunuz

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yayınlayarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), ülkenin öz savunma ve egemenlik hakkını ihlal ettiğini söyledi.

Bakanlığa bağlı Uluslararası Örgütler Departmanı Direktörü Jo Chol Su tarafınan yapılan açıklamada, BMGK'nin ABD tarafından kışkırtılarak KDHC'nin ulusal savunma faaliyetlerini hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin ve İngiltere ve Fransa gibi "uydu devletlerinin" KDHC'nin hipersonik füze testlerinin uluslararası barışı ve çevre ülkelerin güvenliğini tehdit ettiğini ve bunun BM sözleşmelerine aykırı olduğunu iddia ettiği vurgulandı.

BM tasarılarının egemen bir devletin var olma ve kalkınma haklarını ciddi olarak hedef aldığı belirtilen açıklamada, KDHC'nin silah denemelerinin kendi kara, deniz ve hava sahası içinde olduğu ve çevre ülkeleri tehdit etmediği kaydedildi.

BMGK'nin bu füze denemelerine dönük tavrının açık ve ölçüsüz bir ihlal ve affedilemez bir provokasyon olduğu belirtilen açıklamada, "BMGK'nin bu sefer tehlikeli bir 'saatli bomba'ya dokunduğu gerçeğini güçlü bir şekilde vurguluyorum" ifadeleri yer aldı.

BMGK'nin ABD'nin saldırgan askeri tatbikatlarına ve silah denemelerine ses çıkarmadığına işaret edilen açıklamada, BM faaliyetlerinin açık bir şekilde çifte standarda dayalı olduğu belirtilerek BMGK'ye "Amerikan tipi düşünce şeklinden vazgeçme" çağrısı yapıldı.