'Kore ile ABD arasında barış anlaşması için henüz bir koşul yok'

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) Dışişleri Bakan Yardımcısı Lee Tae-sung bölgedeki durum henüz Pyongyang ile Washington arasında bir barış anlaşmasının imzalanmasına imkân vermediğini söyledi.

KCNA'nın aktardığına göre, yetkili "Savaşı sona erdiren bir bildirgenin imzalanmasının ABD'nin, özellikle Kore Yarımadası'ndaki mevcut durumun ortasında, KDHC'ye yönelik düşmanca politikasından vazgeçmesini sağlayacağına dair hiçbir güvence yok" dedi.

Üst düzey diplomat, "Yüzlerce kez savaşın bittiğini ilan etmelerine izin verin, ancak etrafımızdaki siyasi durum değişip ABD'nin düşmanca politikası değişmedikçe hiçbir şey farklı olmayacak" diye ekledi.

Lee Tae-sung, Pyongyang'ın ilgili belgenin kabul edilmesini mevcut anlaşmazlıkları çözemeyecek erken bir adım olarak gördüğünü kaydederek "Şu anda savaşı sona erdiren bildirgenin Kore Yarımadası'ndaki durumu istikrara kavuşturmaya yardımcı olmayacağını ve ABD'nin düşmanca politikasına bir örtü olarak kullanılabileceğini anlamak gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Kore Yarımadası'nda istikrarı sağlamanın temel koşulunun Washington'un çifte standartlarını ve agresif politikalarını terk etmesi olduğuna dikkat çekti.

BM Genel Kurulu'nun 21 Eylül'deki oturumunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kore Savaşı'nı mümkün olan en kısa sürede sona erdiren bir bildirgenin imzalanması çağrısında bulundu.

1953 Ateşkes Anlaşması ile Kore Savaşı fiilen sona erdi, ancak resmi olarak taraflar hâlâ silahlı çatışma içinde.