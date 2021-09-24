Kim Yo Jong: Güney düşmanca tutumunu bırakmadan barış ilanından bahsediyor

Kore'deki iktidar partisi Kore İşçi Partisi'nin Merkez Komite Direktörü Yardımcısı Kim Yo Jong, bugün basına bir açıklama yaptı. Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Mun Jae In, 76. BM Genel Kurulu'nda yeniden "savaşın sona erdiğini ilan etme konusunu" önermesine ilişkin yaptığı açıklamada "ciddi düşmanca politikayı ve eşitsiz çifte standardı" sonlandırmadan bu açıklamanın anlamsız olduğuna işaret etti.

Kim Yo Jong, "Kore yarımadasında uzun süredir devam eden istikrarsız ateşkesin fiziki olarak sona erdirilmesi ve rakibe yönelik düşmanlığın ortadan kaldırılması anlamında savaşın sona erdirilmesinin" ilginç bir öneri ve iyi bir fikir olduğunu düşündüğünü ifade etti. Kim, Kore yarımadasında kalıcı bir barış mekanizması kurulmasının daha önce de tartışıldığını söyledi.

"Elbette savaşın sona erme ilanı kötü değil." diyen kim, "Ancak uygun bir zaman ve tüm koşullar böyle bir tartışmayı yapmak için yeterince tatmin ediciyse" diye ekledi.

'Savaşın sona erdiği ilan edilse de hiçbir şey değişmeyecek'

Kim şu ifadeleri kullandı:

"Yarım asrı aşkın süredir düşmanca tavırlar sergileyen ülkelerin, çifte standart ve önyargının, düşmanca siyasetin ve devletimize karşı söylemlerinin sürdüğü bir ortamda, savaşın kıvılcımı olabilecek her şeyi göz ardı ederek şu an savaşın sona erdiğini ilan etmeleri mantıksızdır."

Bence birilerinin savaşın sona erme bildirisini okuyup, mevcut eşitsizliği ve bunun yol açtığı ciddi düşmanca ilişkiyi ve düşmanca ilişkileri göz ardı ederek, sahte bir gülümsemeyle fotoğraf çekmesi acil olabilir, ancak bunun gerçek bir anlamı yoktur ve hatta hiçbir anlamı yoktur. Savaşın sona erdiği ilan edilse de hiçbir şey değişmeyecek."

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore arasında fiili bir barış anlaşmasından önce karşılıklı saygıyı sağlamanın ve karşı tarafa yönelik önyargılı bakış açısının, ciddi düşmanca politikanın ve eşitsiz çifte standardın ortadan kaldırılması gerektiğine işaret eden Kim, "Bu ön koşullar sağlandığında, savaşın önemli bir şekilde sona erdiğini ilan etmek ve Koreler arası ilişkiler, Kore yarımadasının geleceği konusunu tartışmak için yüz yüze oturabileceğiz." dedi.

'Güney aklını meşgul etmelidir'

Güney Kore'nin her zaman ifade ettiği gibi, Kore yarımadasına sağlam bir şekilde yerleşmek için gerçekten kalıcı ve tam bir barış istiyorsa, böyle bir koşulun nasıl sağlanacağı konusunda "aklını meşgul etmesi" gerektiğini ifade eden Kim, şunları kaydetti:

"Güney Kore, sık sık sinirlerimizi bozarken, hatayı sürekli bizde bulduğu geçmişten uzak durursa, kuzey ve güney arasındaki iletişimi tekrar yakın tutmaya ve ilişkilerin restorasyonu ve gelişme umutları hakkında yapıcı tartışmalar yapmaya hazırız."

ABD'nin öncülüğünü yaptığı kuvvetlerin 1950'de Kore'yi işgale başlamasının ardından 3 yılın sonunda işgalciler ülkenin yarısından temizlenirken ABD ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti arasında bir mütareke imzalandı. Söz konusu mütarekede ABD, Güney'de kurduğu kukla hükümetin imzacı olarak yer almasına gerek görmezken taraflar arasında hâlâ fiili bir barış anlaşması bulunmuyor.