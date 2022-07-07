Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir 'ziyaret' daha

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "helalleşme" ziyaretlerine bir yenisini daha ekledi. Dün Balyoz ve Ergenekon davalarında tutuklanan Emekli Tümamiral Deniz Kutluk'u evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu bugün de 28 Şubat'ta öğretmenlikten atılan Sultan Kara'yı evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve eşiyle birlikte görüşmeden sonra basın açıklaması yaptı. Kılıçdaroğlu, "Çaba harcamak gerekiyor. Geçmişteki yaraları bir şekilde telafi etmek gerekiyor. İnsanlar, mağdur edildi. Mağduriyetleri dolayısıyla bizim helalleşmemiz ve onların mağduriyetinin giderilmesi gerekiyor. Bugün eşim, Selvi Hanım'la birlikte bir sabah kahvaltısındaydık. Bir öğretmenimizin sabah kahvaltısındaydık. Önce bizi kabul ettikleri için kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Öğretmenimiz, 28 Şubat mağduru bir öğretmen. 16 ay öğretmenlik yapabilmiş ancak" dedi.

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu Kasım 2021'de açıklama yapmış ve "Artık helalleşme zamanı. Geçmişte yapılan hataların sorumluluğunu almayı ve helallik istemeyi bilmeliyiz. Benim liderliğini yaptığım partinin de yarattığı yaralar vardır. Ben bu yaraların kapanması için helalleşme yolculuğuna çıkıyorum" demişti.

Ardından Meclis grup toplantısında 16 Kasım 2021 tarihinde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu şöyle konuşmuştu:

"Evlatlarımız diyorum, hangi strateji çocuklarımızın geleceğinden daha önemli. Helalleşeceğiz dostlarım helalleşeceğiz. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp, ikna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski'yle helalleşeceğiz. Sivas, Maraş mağdurlarıyla, Diyarbakır hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz. Varlık vergileri altında inim inim inleyen azınlıklarla, 6-7 Eylül mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Ali İsmail Korkmaz'ın ailesiyle, Soma'yla helalleşeceğiz. darbeciler tarafından bir sağdan bir soldan gençlerimiz asıldı, onlarla helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz."

Açıklama sonrası ziyaretler başlatan Kılıçdaroğlu'nun iki gün süren Diyarbakır programı çok konuşulmuştu.